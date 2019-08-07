DİRİLİŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?



Diriliş Osman dizisinin seti İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yterinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler inşa edildi.



DİRİLİŞ OSMAN DİZİSİNİN OYUNCULARI ve KARAKTERLERİ



Osman Gazi: Dizinin merkezindeki Osman Bey’i Burak Özçivit canlandıracak.



Rabia Bala Hatun: Osman Gaazi’nin eşini henüz kim canlandıracak açıklanmadı ki diziyle ilgili en merak edilen konulardan biri bu.



Dündar Bey: Osman Gazi’nin amcası Dündar Bey’in yetişkinliğini Ragıp Savaş canlandıracak.



Zühre: Osman Bey'in yengesi Zühre karakterini Ayşegül Günay canlandıracak.



Ertuğrul Gazi: Diriliş Ertuğrul’da Ertuğrul Gazi’yi canlandıran Engin Altan Düzyatan yerine Ertuğrul Bey’in yaşlılığını başka bir ismin canlandırması bekleniyor.



Bamsı Beyrek: Diriliş Ertuğrul dizisinde de yer alan Bamsı Beyrek veya Bamsı Alp’i Nurettin Sönmez canlandırıyor.



Turgut Alp: Cengiz Coşkun, yaşlandırma ile bu karakter canlandırmaya devam edecek.



Ögeday Han: Moğal İmparatorluğunun hakanını olan bu karakteri Kaan Çakır canlandırıyor.



Henüz oyuncuları belli olmayan karakterler de şunlar: Savcı; Osman Bey’in çocukları Orhan, Alaeddin Paşa, Melik Arslan Bey; Fatma Hatun, Çobanbey, Pazarlı Bey.