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        Haberler Bilgi Gündem Diri fay haritası | 2025 Türkiye MTA fay hattı haritası ile en riskli ve risksiz bölgeler hangileri, evimin altından fay geçiyor mu?

        Yenilenmiş MTA fay hattı haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu?

        İstanbul'da 23 Nisan Çarşamba günü art arda yaşanan depremler, vatandaşlarda büyük endişeye yol açtı. Depremler, çevre illerde de hissedilirken, birçok kişi yaşadığı bölgenin deprem riski hakkında bilgi arayışına girdi. Başta İstanbul halkı olmak üzere Türkiye genelindeki vatandaşlar, evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini merak ediyor. Bu kapsamda, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından güncellenen 2025 diri fay hattı haritası, fay hattı sorgulaması yapmak isteyenler için önemli bir kaynak sunuyor. Peki, siz de yaşadığınız yerin deprem riskini nasıl öğrenebilirsiniz? İşte, yenilenmiş MTA diri fay hattı haritası ve detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 09:48 Güncelleme: 24.04.2025 - 09:48
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        • 1

          23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen ve 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar da yaşanırken, kent genelinde panik havası hâkim oldu. Sarsıntılar, çevre illerde de hissedilince gözler yeniden diri fay hatlarına çevrildi. Depremin etkisiyle vatandaşlar geceyi sokakta geçirirken, yaşadıkları bölgelerdeki fay hatlarını sorgulamaya başladı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından sunulan çevrim içi yer bilimleri portalı, kullanıcıların bulundukları bölgelerdeki tektonik yapı ve deprem riski hakkında güncel bilgi alabilmesini sağlıyor. Peki, sizin oturduğunuz bölge aktif fay hattı üzerinde mi? İşte 2025 yılına ait güncellenmiş MTA diri fay hattı haritası…

        • 2

          MTA DİRİ FAY HARİTASI 2025 YENİLENDİ

          Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) hazırladığı Diri Fay Hatları ve çevrim içi yer bilimleri portalıyla Türkiye'nin tektonik hareketlerini resmederken, son gelişmeleri de çevrim içi ziyaretçilere gösteriyor.

          Diri faylara ilişkin tüm verilerin sayısal ortama aktarılarak bu kapsamda görseller ve belgelerin oluşturulmasıyla diri fay haritaları ortaya çıkıyor. Türkiye'de deprem araştırmalarıyla ilgili olarak kurum, kuruluşlar ve üniversiteler araştırma faaliyetlerini yoğun şekilde bu harita verisini kullanarak yürütüyor.

          MTA DEPREM RİSK HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

          FAY HATLARINI HARİTA ÜZERİNDE GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

          Yaşadıkları şehir ve ilçelerde fay hattı olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden AFAD tarafından hazırlanmış fay hattı haritasını görüntüleyebilirler. Fay haritası sorgulama işlemi T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştirilmektedir.

          AFAD HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          MTA DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

          İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.

        • 5

          YENİLENMİŞ DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

          Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum.

        • 6

          TÜRKİYE MTA DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

          Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

        • 7

          İSTANBUL VE ANKARA'DA DİRİ FAY BULUNMUYOR

          MTA diri fay hatları haritasına göre en uzun diri fay Kuzey Anadolu hattında bulunuyor. İstanbul ve Ankara'da diri fay bulunmazken yakınlarında bulunan diri fay hatları bu illerde de risk teşkil ediyor.

        • 8

          MTA YENİLENMİŞ DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

          Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.

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