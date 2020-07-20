Ehliyet sınavlarında en çok zorlanılan bölümlerin başında özellikle son yıllarda direksiyon sınavı gelmektedir. Daha önceki direksiyon sınavlarında sadece dur kalk yapılarak geçilirken, yapılan yönetmelik değişiklikleri ile birlikte direksiyon sınavlarının yazılı sınavdan daha önemli olduğu belirtilmiş ve adayların akan bir trafikte yapabilecekleri her türlü manevraları yapması istenmiştir. Peki, Direksiyon sınavı nedir, direksiyon sonuçları ne zaman açıklanır? Ehliyet sınavında e-sınav ve direksiyon sınavını geçersem ehliyetimi ne zaman alabilirim? Konu ile ilgili detayları sizler için derledik.

Direksiyon Sınavı Nedir?

Direksiyon sınavı, kayıtlı olduğunuz sürücü kursu eğitmeniniz ve sınav sürecini kontrol eden bir gözetmen eşliğinde 35 dakika süren ve iki aşamadan oluşan bir sınavdır.

Sürücü kursuna kayıt olup elektronik sınavda başarılı olan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanırlar. Direksiyon sınavına girecek olan adayların önce direksiyon sınav ücretini yatırmalarının ardından daha sonra bağlı bulundukları kurs aracılığı ya da ayarladıkları harici direksiyon eğitmeni aracılığı ile direksiyon eğitimi almaya başlarlar.

Direksiyon eğitimini tamamlayan adaylar il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenen tarihlerde direksiyon sınavına girerler. Direksiyon sınavı her ay düzenli olarak yapılır. Aday için belirlenen bu tarih genelde adayın elektronik sınava girdikten sonraki 21 gün içerisinde gerçekleşir.

Direksiyon sınavı toplamda 5+30 dakika olarak iki ayrı bölümden ve toplamda da 35 dakika sürer. Bu 35 dakikalık sınav boyunca ilk 5 dakikası araç tanıma üzerine geri kalan 30 dakika ise sürüş teknikleri üzerine ilerler. Araç tanıma sorularında özellikle kaput altındaki akü ve motor gibi parçaların isimleri, lastik basıncının kontrolü gibi aracı tanıyıp tanımadığınıza yönelik sorular sorulur. İkinci bölümde yani sürüş teknikleri bölümünde ise direksiyon hakimiyetiniz, trafik bilginiz ve trafik kurallarına uyup uymadığınız değerlendirmeye alınır. Direksiyon sınavında 3 renkli puanlama sistemi bulunmaktadır bunlar Sarı, Mavi ve Kırmızı renk puanlamasıdır ve en büyük hatalar kırmızı renkli kategoride yer alır. Kırmızı kategoride yer alan hatayı yapan sürücü adayının sınavı o anda sonlandırılmaktadır. Direksiyon sınavında puanlama durumu söz konusu değildir başarılı veya başarısız olma durumu söz konusudur.

İlk direksiyon sınavında başarısız olan adayların toplamda 4 kez giriş hakkı bulunmaktadır yani 3 kere daha girme hakkına sahiptir. Direksiyon sınavında başarısız olan aday 2 saat yeniden direksiyon eğitimi aldıktan ve direksiyon sınav ücretini yatırdıktan sonra bir sonraki direksiyon sınavına yeniden girer. Son hakkında da başarısız olan adayların direksiyon eğitimini en baştan yeniden almaları gerekmektedir.

Direksiyon Sonuçları Ne Zaman Açıklanır?

Direksiyon sınav sonuçları sınavın yapıldığı günün akşamına belli olur ve o gün sınav sonuç listeleri sürücü kurslarına gönderilir. Bazı sürücü kursları sınav sonuçlarını listeyi aldıkları an sms ile adayları bilgilendirirler. Ancak sms almadığınız takdirde sınav sonucunuzu en geç ertesi gün sürücü kursunuzu telefonla arayarak öğrenebilirsiniz.

Bilmeniz gereken önemli bir detay, eğer direksiyon sınavınız 35 dakikadan daha az sürmüşse gözetmen sizin ehliyet almak için yeterli olmadığınızı düşünmüş ve sınavı bundan dolayı erkenden sonlandırmıştır. Bu durumda sınavdan kesinlikle kalmış olduğunuz anlamına gelir.

Ehliyet Sınavında E-Sınav Ve Direksiyon Sınavını Geçersem Ehliyetimi Ne Zaman Alabilirim?

Eğer e-sınav ve direksiyon sınavından başarılı olursanız sürücü kursunun hazırlayacağı İlçe Milli Eğitimin onaylayacağı ehliyet sertifikasını 1 ile en geç 2 hafta içerisinde alabilirsiniz. Başarı sertifikanızı aldıktan sonra Türkiye’nin neresinden isterseniz randevu almak koşuluyla trafik tescil birimlerinden sertifikanızı ehliyet belgesine dönüştürmeniz mümkündür. Ancak ehliyetler o sırada verilmez, PTT aracılığı ile evinize gönderilir. Fakat ehliyetiniz PTT üzerinden evinize yollanıncaya kadar 2 haftalık kullanmanız için geçici belge verilmektedir. Bu belge ile trafik çevirmelerinde normal ehliyetiniz yerine geçer ve buna göre işlem yapılır. Ancak geçici belge ile resmi işlem yapılmaz. Zaten ehliyetiniz ortalama 1 hafta içerisinde elinize ulaşacaktır bu yüzden biraz sabretmeniz gerekecektir.