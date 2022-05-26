Direğe çarpan araçtan anne ve kızı sağ çıkamadı

Derya Akgül (36) idaresindeki 06 CJD 235 plakalı otomobil, Serik Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptı ardından tahliye kanalına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü ile kızı Defne (7) kaza yerinde yaşamını yitirdi. Sürücünün yaralanan oğlu Ilgaz (4) ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle 1 saat tek şeritten ilerleyen trafik, ekiplerin incelemesinin ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.