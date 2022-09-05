Dipten Gelen filmi konusu

Requin, Le-Van Kiet tarafından yazılan ve yönetilen 2022 Amerikan korku gerilim filmi Dipten Gelen, filmseverler tarafından araştırılıyor. James Tupper ve Alicia Silverstone gibi ünlü isimleri kadrosunda bulunduran film hakkında merak edilen tüm soruların yanıtları haberimizin devamında sizler için derlendi.

DİPTEN GELEN FİLMİ KONUSU NE?

Tropik bir fırtına sonrası denizde mahsur kalan bir kadın ve yaralı kocası, beyaz köpekbalıklarının olduğu alanda hayatta kalmak için çaba gösterir.