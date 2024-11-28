Avrupa'dan birçok farklı üniversite tarafından yürütülen ortak çalışmada, dinozorların 200 milyon yıl önce tükettiği besinleri belirlemek için Polonya'da bulunan yüzlerce fosilleşmiş dinozor dışkısı ve kusmuğu incelendi.

İnceleme sırasında fosillerde balık pulu, böcek ve kemik parçaları gibi organik maddelere rastlandı.

REKLAM advertisement1

Bulgular ışığında ilk dinozorların geniş bir besin yelpazesi olduğu sonucuna ulaşan araştırmacılar, bazı dinozorların iklim değişikliğine hızlıca adapte olarak rakiplerine göre daha fazla bitki türü yediğini bildirdi.

Araştırmanın yazarlarından Uppsala Üniversitesi Organizma Biyolojisi Bölümü Araştırmacısı Martin Qvarnström, milyonlarca yıl dünyada yaşamını sürmüş bu kertenkelelerin ilk dönemlerde "ne bulurlarsa yediklerini" kaydederek, bu canlıların besin zincirindeki baskınlığının uzun bir süre sonucunda meydana geldiğini belirtti. Öte yandan Qvarnström, incelemelerin sadece Polonya'da bulunan fosiller üzerinden yürütüldüğünün altını çizerek, bu durumun başka bölgelerde de benzer şekilde gelişip gelişmediğini görmek istediğini aktardı.

Araştırma Nature dergisinde yayımlandı.