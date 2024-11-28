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        Haberler Yaşam Dinozorlar hangi besinleri tüketiyordu? Fosilleşmiş dışkıları incelendi!

        Dinozorların fosilleşmiş dışkıları besin alışkanlıklarına ışık tutuyor

        Bilim insanları, Polonya'da bulunan fosilleşmiş dinozor dışkı ve kusmuk örneklerini inceleyerek, dinozorların milyonlarca yıl önce Dünya'nın besin zincirindeki baskın varlıklarına dair yeni bulgulara ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 11:25 Güncelleme: 28.11.2024 - 11:26
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        Hangi besinleri tükettikleri ortaya çıktı
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        Avrupa'dan birçok farklı üniversite tarafından yürütülen ortak çalışmada, dinozorların 200 milyon yıl önce tükettiği besinleri belirlemek için Polonya'da bulunan yüzlerce fosilleşmiş dinozor dışkısı ve kusmuğu incelendi.

        İnceleme sırasında fosillerde balık pulu, böcek ve kemik parçaları gibi organik maddelere rastlandı.

        Bulgular ışığında ilk dinozorların geniş bir besin yelpazesi olduğu sonucuna ulaşan araştırmacılar, bazı dinozorların iklim değişikliğine hızlıca adapte olarak rakiplerine göre daha fazla bitki türü yediğini bildirdi.

        Araştırmanın yazarlarından Uppsala Üniversitesi Organizma Biyolojisi Bölümü Araştırmacısı Martin Qvarnström, milyonlarca yıl dünyada yaşamını sürmüş bu kertenkelelerin ilk dönemlerde "ne bulurlarsa yediklerini" kaydederek, bu canlıların besin zincirindeki baskınlığının uzun bir süre sonucunda meydana geldiğini belirtti.

        Öte yandan Qvarnström, incelemelerin sadece Polonya'da bulunan fosiller üzerinden yürütüldüğünün altını çizerek, bu durumun başka bölgelerde de benzer şekilde gelişip gelişmediğini görmek istediğini aktardı.

        Araştırma Nature dergisinde yayımlandı.

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        #dinozor
        #Dinozorlar hangi besinleri tüketiyordu
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