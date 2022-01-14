HABERTURK.COM

Yerli sesli kitap platformu Dinlebi, meditasyon uygulaması Patika’yı satın aldı. Yapılan açıklamaya göre, Dinlebi, uygulama içine eklenecek olan meditasyon içerikleriyle birlikte kullanıcılarına sunduğu deneyimi zenginleştirmeyi hedefliyor.

Rüya Candemir ve Kemal Göztepe tarafından 2017 yılında kurulan ve geliştirilen Patika uygulaması, akredite mindfulness eğitmeni Selin Ilgaz Lefilleul tarafından MBSR’a (Mindfulness Temelli Stres Azaltma) programı temel alınarak hazırlanmış 200’e yakın meditasyon kaydı barındırıyor.

Satın alma ile, uyku, odaklanma, motivasyon, stres gibi farklı başlıklarda çok sayıda paketten oluşan meditasyon içeriklerine ve günün farklı anlarında pratik edilebilen tekil meditasyonlara kısa bir süre içinde Dinlebi uygulaması üzerinden de erişilebileceği kaydedildi.

Verilen bilgiye göre, daha önce Patika uygulamasına üye olan kullanıcılar sahip olduğu hakları Dinlebi üzerinden kullanmaya devam edebilecekler.

Dinlebi’ye geçiş yapan kullanıcıların, meditasyon içeriklerine ek olarak, platformun 2 binden fazla sesli kitabı barındıran arşivine de erişebilecekleri aktarıldı.