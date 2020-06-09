Ukrayna'nın köklü ekiplerinden Dinamo Kiev'in Shakhtar Donetsk'i geride bırakma planları yaptığı bu doğrultuda yeni teknik direktör arayışlarına başladığı haberleştirilmişti. Ukrayna basını Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut'un Kiev ekibinin gündeminde olduğunu öne sürerken Dinamo Kiev'in sportif direktöründen açıklama geldi.

Erol Bulut ile görüşmediklerini kaydeden yönetici, "Ben yönetime oyuncu öneriyorum, Türkiye'den de oluyor, başka ülkelerden de ama teknik direktör hiç önermedim. Birkaç Türk hoca tanıyorum ama adını takılmadan söyleyebildiğim tek Türk teknik direktör, Milan ve Galatasaray'da çalışan Fatih Terim. Erol Bulut ile görüştüğümüz iddiasının hiçbir gerçekçiliği yok, buna gülüyorum" ifadelerini kullandı.

Alanyaspor ile sözleşmesinin sonuna gelen Erol Bulut, Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alıyor.