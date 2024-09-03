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        Haberler Gündem Güncel Dilruba Kayserilioğlu'nun cezası belli oldu | Son dakika haberleri

        Dilruba Kayserilioğlu'nun cezası belli oldu

        İzmir'de sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle tutuklanan ve 18 gün sonra tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu bugün hakim karşısına çıktı. Kayserilioğlu'na 7,5 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 10:16 Güncelleme: 03.09.2024 - 15:13
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        Dilruba'nın cezası belli oldu
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        İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ardından da serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayserilioğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla 4,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

        Dilruba Kayserilioğlu, hazırlanan iddianame kapsamında bugün hakim karşısına çıktı.

        Kayserilioğlu'na 7,5 ay hapis cezası verildi. "Halkı aşağılama" suçundan ceza alan Dilruba Kayserilioğlu "Kin ve düşmanlığa" sevkten beraat etti. Hükmün açıklanması geri bırakıldı, Dilruba Kayserilioğlu cezaevine girmeyecek.

        Tutuklanması kamuoyunda yoğun eleştirilere yol açan Dilruba Kayserilioğlu "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

        Avukat Hüseyin Yılmaz müvekkiline kamu davası açıldığını ve 3 Eylül'e duruşma günü verildiğini duyurmuştu.

        İtiraz üzerine mahkeme Dilruba'nın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından tutukluluğunu kaldırmış, yurtdışı yasağı getirmişti. Ancak genç kadın kendisine yöneltilen diğer suçtan tutuklu bulunuyordu.

        Dilruba Kayserilioğlu, 12 Ağustos'ta tutuklanmış ve İzmir Şakran Cezaevi'ne gönderilmişti. Genç kadın 18 gün sonra tahliye edilmişti.

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        #sokak röportajı
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