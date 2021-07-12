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Diletta Leotta ile Can Yaman'ın şampiyonluk coşkusu - Magazin haberleri

Diletta Leotta ile Can Yaman'ın şampiyonluk coşkusu!

EURO 2020'nin final maçında İngiltere ile karşı karşıya gelen İtalya, kupanın sahibi oldu. Ünlü oyuncu Can Yaman da maçı İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile birlikte takip etti. Sevgilisinin final heyecanına ortak olan Yaman, o anları Instagram'dan paylaştı

12.07.2021 - 10:51 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (Euro 2020) Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan final maçında İtalya ile İngiltere karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan mücadelede İngiltere'ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan İtalya, kupanın sahibi oldu. Dev finalde oyuncu Can Yaman da İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'nın heyecanına ortak oldu.

  • Yaman, nikah masasına oturmaya hazırlandığı sevgilisi ile birlikte yüzünü İtalya'nın renklerine boyadı. Mutlu birliktelikleri süren ve çift, maç öncesi ve sonrası anlarını Instagram hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Yaman ile Leotta'nın keyifli halleri de dikkatlerden kaçmadı.

  • TRİBÜNDEN TAKİP ETMİŞLERDİ

    Can Yaman ve İtalyan sevgilisi Diletta Leotta, EURO 2020'nin açılış mücadelesi olan Türkiye-İtalya maçını da tribünden takip etmişti. Yaman ile birlikte Roma Olimpiyat Stadı'na giden Leotta, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunmuştu. Farklı takımları destekleyen çift, tribünlerde samimi görüntüler vermişti.

  • CAN YAMAN YIKILMIŞTI

    Karşılaşma öncesi Can Yaman'la beraber iki ülkenin bayraklarının olduğu atkıyla pozlar veren Diletta Leotta, İtalya'nın gollerinin ardından sevgilisini kızdırmayı ihmal etmemişti. Büyük heyecan yaşayan çiftten Leotta, İtalya'nın karşılaşmayı 3-0 kazanmasıyla büyük sevinç yaşamıştı. 

    İtalya'nın galibiyeti ise Can Yaman'ı üzmüştü. Çiftin Instagram paylaşımları takipçileri tarafından oldukça ilgi görmüştü.

  • TÜRKİYE'YE GELDİLER

    Ünlü oyuncu Can Yaman (31), evlilik hazırlığı yaptığı spiker sevgilisi Diletta Leotta (29) ile geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gelmişti. Yaklaşık 6 aydır İtalya'da bulunan Yaman, rol aldığı 'Sandokan' adlı dizinin çekimlerinin tamamlanmasının ardından soluğu İstanbul'da almıştı.

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