"Çektiği acıları bize hiç hissettirmedi"

Dilberay'ın çocukları: Çektiği acıları bize hiç hissettirmedi

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 2019 yılında yaşamını yitiren usta sanatçı Dilber Ay’ın sarsıcı hayatını anlatan 'Dilberay' adlı filmin İstanbul galası önceki akşam düzenlendi. Yoğun ilginin olduğu gecede 9 salon tamamen dolduğu için ek salon açıldı.

Bu özel geceye film ekibiyle birlikte, sanatçının kızları ve manevi oğlu, eşi İbrahim Karakaş, Aydemir Akbaş, Yılmaz Erdoğan, Mustafa Erdoğan, Haluk Levent, Cansever, Fatih Bulut, Manuş Baba, Sinan Akçıl, Gökhan Türkmen, Şahin Irmak, Çiğdem Batur, Selin Ciğerci gibi ünlü isimler katıldı.

Güçlü sesi, yaşadığı onca acıya rağmen sürekli gülümseyen yüzüyle ölümünden sonra da yediden yetmişe herkesin sevgi ve saygıyla andığı usta sanatçı Dilber Ay’ın hayatı beyazperdeye taşındı. Dilber Ay, artık türküleriyle birlikte sinemadan da kadının gücünü haykırmaya devam edecek.

"DİLBERAY' ARTIK İZLEYİCİYE EMANET"

Ünlülerin akın ettiği galada, kırmızı halıda bir araya gelen 'Dilberay' filmi ekibi, üstlendikleri büyük sorumlukla hayata geçirdikleri filmin artık izleyicilere emanet olduğunu söyledi.

"ANNEM BİZE ÇEKTİĞİ ACILARI HİÇ HİSSETTİRMEDİ"

Dilberay'ın kızları Filiz ve Satı, manevi oğlu Cemo Can ile birlikte eşi İbrahim Karakaş da filmi izleyenler arasındaydı. Gözyaşlarına hakim olamayan aile, "Annem bize hayatını hep masal gibi anlatırdı, korurdu. Çektiği acıları hiç hissettirmedi.” dedi. Film bitiminde de duygusal anlar yaşandı.

"KENDİMLE OLAN SAVAŞIMI KAZANDIM"

2000'li yıllarda yıldızı parlayan ancak psikoz teşhisi konulmasının ardından zor günler geçiren Arda Kural da galaya katılan isimler arasındaydı. Muhabirlerle sohbet eden Kural, "Ticaret ve yazdığım birkaç senaryo var. Onlarla uğraşıyoruz. Onların yapımcılığını yapmak istiyorum ama şu an için bir şey söylemek istemiyorum. Geçmişte bana herkes tavır almıştı bire. O dönem çalıştığımız yapımcı Mustafa Altıoklar tarafından olduğunu düşünüyorum. Kendi içimde bir savaş başlattım ve bu savaşı kazandım. Artık geri dönüyorum!" ifadelerini kullandı.

"BOŞANMA RESMİLEŞTİ"

Geceye katılanlar arasında ünlü şarkıcı Sinan Akçıl da vardı. Objektiflere poz veren Akçıl, kendisini görüntüleyen gazetecilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

İkinci kez nikah masasına oturduğu oyuncu eşi Burcu Kıratlı ile tekrar ayrılık kararı alan Sinan Akçıl, konuyla alakalı konuştu. Ünlü şarkıcı, "Davalar açıldı, boşanıyoruz. Artık resmileşti. Umarım ikimiz için de hayırlısı olur." açıklamasını yaptı.