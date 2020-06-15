Dilber Ay'ın hayatı film oluyor

Ayak tırnağını keserken kaptığı iltihap sonucu 29 Nisan 2019'da hayatını kaybeden Dilber Ay'ın hayatı, Kamuran Süner'in senaryosuyla film haline getirilecek.

Yapımcılığını Oğuz Sözen, Özgür Tari ve Turgay Keskin'in yapacağı filmin yönetmeni ve oyuncularının kimler olacağı temmuzda netleşecek.