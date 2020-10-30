Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer, hayatını kaybetti. Uzun zamandır kanser tedavisi gören Dilay Kemer, yoğun bakıma alınmıştı. Fenerbahçe Televizyonu konu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Fenerbahçe Televizyonu'nun gülen yüzü, çok sevdiğimiz mesai arkadaşımız Dilay Kemer’i zamansız kaybetmenin tarifsiz üzüntüsünü yaşıyoruz" denildi. Peki Dilay Kemer kimdir? İşte ünlü sunucu Dilay Kemer hakkında merak edilen detaylar...

DİLAY KEMER KİMDİR?

1988 yılında Antalya’da doğan Dilay Kemer, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Ardından spikerlik ve sunuculuk eğitimine başlayan Kemer, 2 senelik hazırlık süresinin sonunda FBTV'de sunucu olarak görev aldı.