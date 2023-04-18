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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Dilay isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

DİLAY ADININ ANLAMI NEDİR?

Dilay ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Dilay adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Dilay isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

DİLAY İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Dilay ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Gönlü aydınlatan ay gibi güzel.

DİLAY ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Dilay ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Dilay adını koymak caizdir.

DİLAY İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Dilay ismini kullanan 6.675 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Dilay ismini kullanan 1.252 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Dilay ismini kullanan 536 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Dilay ismini kullanan 629 kişi bulunmaktadır.

DİLAY İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Dilay adındakilerin yere sağlam basan kişilikleri vardır. Güçlü olmayı severler. Gücünü nerede ve ne zaman kime karşı kullanacağını iyi bilir. Yanlış yaptıkları zaman hatasını anlamakta çok geç kalmaz. Mükemmel olmayı ve görünmeyi severler. Baskı altında olmayı sevmezler ve baskı altındayken dahi oldukça başarılıdırlar. Sistemli, düzenli olmak onlar için çok önemlidir. Ancak bazı zamanlarda bu durum onları inatçı bir insan haline getirebilir. Zorlukları yenmeyi bilirler.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk