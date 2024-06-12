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        Haberler Magazin Dilara Aksüyek'ten Murat Ceylan iddialarına yanıt - Magazin haberleri

        Dilara Aksüyek'ten Murat Ceylan iddialarına yanıt

        Dilara Aksüyek'in Murat Ceylan ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Aksüyek, konuyla ilgili iddialara açıklık getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 13:27 Güncelleme: 12.06.2024 - 13:27
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        Aşk iddialarına yanıt
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Dilara Aksüyek, Bebek'te objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, "Heyecanlandığım bir şey olursa eylülde ekranda olmak istiyorum" dedi.

        "YALNIZLIĞIM VE BEN"

        Özel hayatıyla ilgili sorulara da yanıt veren Dilara Aksüyek; "Yalnızlığım ve ben... Murat Ceylan ile aşk haberleri çıktı. Yakın arkadaşım. 'Aşk diye' yazılan fotoğrafı buzdolabımın üzerine koydum" ifadelerini kullandı.

        "DİSİPLİNLİ SPOR YAPIYORUM"

        Formda kalmakla ilgili de konuşan Dilara Aksüyek; "Özel formülüm yok. Disiplinli spor yapıyorum. Tatilde arkadaşlarımla Alaçatı yapacağım. Babamların yanına İzmir'e gideceğim. Belki yurt dışı da olabilir" dedi.

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        #dilara aksüyek
        #Murat Ceylan

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