Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir kuaförde objektiflere yansıdı. Çıtak, terlikleriyle dışarı çıkıp, uzun süre telefonla konuştu. Geçtiğimiz aylarda koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses'in rahat tavırları dikkat çekti.

Öte yandan Çıtak'ın koronavirüsten korunmak adına maske takarak önlem aldığı görüldü.

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