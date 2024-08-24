Dilan Çıtak, Tatlıses soyadını kaldırdı

Dilan Çıtak, geçtiğimiz günlerde sosyadını değiştireceğinin sinyallerini yaptığı sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu.

Çıtak; "Uzun zamandır onaylı hesap ismi nasıl değiştirilir arayışındayız. Merak etmeyin. Zaten baya istemeden olmuştu. Kısmetse yakın zamanda sadece ben olarak kalacak olmak harika. Üzerimden büyük bir yük kalktı. İnanın "Oh" diyorum, "Şükür" diyorum."

Fotoğraflar: Instagram