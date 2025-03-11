Dilan Çiçek Deniz, Nurgül Yeşilçay'ın makyajını tazeledi
Dilan Çiçek Deniz, katıldığı ödül töreninde Nurgül Yeşilçay'ın makyajını tazeledi
Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) yılın en iyilerini seçtiği 57. Türkiye Sineması Ödülleri sahiplerini buldu. Murat Fıratoğlu'nun yazıp yönettiği 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri' en iyi film, yönetmen ve senaryo dallarında ödüle lâyık görüldü.
Törene katılan ünlüler arasında yer alan Nurgül Yeşilçay ile Dilan Çiçek Deniz, eğlenceli anlar yaşadı. Deniz, Yeşilçay'ın makyajını tazeledi.
O anları sosyal medya hesabından yayımlayan Nurgül Yeşilçay; "Yeni makyözüm Dilan Çiçek Deniz" ifadelerini kullandı.