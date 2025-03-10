SİYAD ödülleri sahiplerini buldu

Sinema Yazarları Derneği’nin (SİYAD) yılın en iyilerini seçtiği 57. Türkiye Sineması Ödülleri’ne Murat Fıratoğlu’nun yazıp yönettiği “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri” filmi damga vurdu. Geçen yıl Venedik’te dünya prömiyeri yaptıktan sonra Altın Koza ve Ankara Film Festivalleri’nde büyük ödülleri kazanan yapım en iyi film, yönetmen ve senaryo ödüllerine değer bulunarak gecede öne çıktı.

Murat Fıratoğlu-Ebru Ceylan

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İstanbul Modern’de düzenlenen töreni Cem Davran sundu. Gecede Nehir Tuna’nın “Yurt” ve Sinan Kesova”nın “Büyük Kuşatma” filmleri de üçer ödül kazandı. Oyuncu ödüllerinde “Büyük Kuşatma” filmi önce çıktı. Filmin başrol oyuncusu Alp Öyken, erkek oyuncu kategorisinde en iyi seçilirken, Asiye Dinçsoy da yardımcı rolde en iyi kadın oyuncu ödülüne değer bulundu. En iki kadın oyuncu ödülü “Mukadderat”taki performansıyla Nur Sürer’e, yardımcı rolde en iyi erkek oyuncu ödülü ise “Yurt” ile Can Bartu Aslan’a gitti. “On Saniye” filminin müziklerine imza atan Ekin Fil de bu kategori de yılın en iyisi seçildi.

Nur Sürer-Deniz Celiloğlu

SİYAD üyeleri ayrıca, ‘Dijital Platformlarda Gösterime Giren En İyi Yerli Film’ ödülüne Aslı Özge’nin “Faruk” filmini değer buldu. Ahmet Uluçay Umut Ödülü ise “Dilan Hakkında Konuşmalıyız” filminin yönetmeni Umut Şilan Oğurlu’nun oldu.

Nurgül Yeşilçay-Alp Öyken

Gecede ‘Belgesel’, ‘Kısa Belgesel’, ‘Kısa Film’ ve ‘Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü’ kategorilerinde de SİYAD heykelcikleri sahibini buldu.

Ahmet Ümit-Hale Soygazi

Törende ayrıca Şerif Gören ve Hale Soygazi’ye onur, Muzaffer Hiçdurmaz ve Nida Karabol’a ise emek ödülü takdim edildi. Aralık ayında kaybettiğimiz Şerif Gören’in ailesine ödülünü SİYAD üyesi Uğur Vardan takdim etti. Hale Soygazi ödülünü yazar Ahmet Ümit’in elinden alırken, SİYAD Onursal Başkanı Atilla Dorsay da Muzaffer Hiçdurmaz’ın emek ödülünü verdi. Nida Karabol ise ödülünü yönetmen Pelin Esmer’den aldı.

Atilla Dorsay-Muzaffer Hiçdurmaz

57. SİYAD ÖDÜLLERİ

EN İYİ FİLM

Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri EN İYİ YÖNETMEN Murat Fıratoğlu (Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri) EN İYİ SENARYO Murat Fıratoğlu (Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri) CAHİDE SONKU EN İYİ KADIN OYUNCU PERFORMANSI Nur Sürer (Mukadderat) EN İYİ ERKEK OYUNCU PERFORMANSI Alp Öyken (Büyük Kuşatma) YARDIMCI ROLDE EN İYİ KADIN OYUNCU PERFORMANSI Asiye Dinçsoy (Büyük Kuşatma) YARDIMCI ROLDE EN İYİ ERKEK OYUNCU PERFORMANSI Can Bartu Arslan (Yurt) EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ Florent Herry (Yurt) EN İYİ MÜZİK Ekin Fil (On Saniye) EN İYİ KURGU REKLAM Ayris Alptekin (Yurt) EN İYİ SANAT YÖNETİMİ Natali Yeres (Büyük Kuşatma) DİJİTAL PLATFORMLARDA GÖSTERİME GİREN EN İYİ YERLİ FİLM Faruk (Yönetmen: Aslı Özge) EN İYİ BELGESEL Dargeçit (Yönetmen: Berke Baş) EN İYİ KISA BELGESEL Zarafet ve Şiddet Arasında (Yön: Şirin Bahar Demirel) EN İYİ KISA FİLM Neredeyse Kesinlikle Yanlış (Yön: Cansu Baydar) GIOVANNI SCOGNAMILLO FANTASTİK FİLM ÖDÜLÜ Cenaze (Yön: Orçun Behram) AHMET ULUÇAY UMUT ÖDÜLÜ Umut Şilan Oğurlu (Dilan Hakkında Konuşmalıyız filmiyle) DİJİTAL PLATFORMLARDA GÖSTERİLEN EN ULUSLARARASI İYİ FİLM Sararmış Yapraklar (Fallan Leaves) VİZYONA GİREN EN İYİ ULUSLARARASI FİLM REKLAM İlgi Alanı (Zone of Interest) ONUR ÖDÜLLER Şerif Gören Hale Soygazi EMEK ÖDÜLLERİ Nida Karabol Muzaffer Hiçdurmaz