23 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ATV ekranlarının 2018 yılı yayın döneminde başlayan dizi Sen Anlat Karadeniz’in sevilen minik kızı Balım karakterini başarı ile canlandıran Dila Aktaş, daha ilk oyunculuk performansını üstlenmiş olmasına rağmen başarı ile üstesinden gelmektedir. Beğeni ile takip edilen küçük oyuncu Dila Aktaş Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı karakter Balım Kaleli, Kaleli ailesinin Mustafa ve Asiye’nin kızıdır. Peki, kimdir Dila Aktaş? Bu makalemizde Dila Aktaş’ı tanıyalım.
DİLA AKTAŞ (BALIM KALELİ) KİMDİR?
Dila Aktaş 2008 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Trabzonspor ve Türkiye Milli takımının efsane kalecilerinden olan Metin Aktaş’tır. Dila baba tarafından aslen Trabzonludur. 11 yaşında olan çocuk oyuncunun ilk dizi film projesi ve ilk kez kameralar karşısına geçiyor. Balım’ ın gerçek adı Dila Aktaş. Dila Aktaş bir yandan okul hayatını sürdürürken diğer taraftan hem oyunculuk yapmakta hem de tiyatro eğitimleri almaya devam etmektedir.
Dila Aktaş 2018 yılında Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Balım Kaleli (Mustafa ve Asiye Kaleli’nin kızı) karakteri ile ekran sevenleri tarafından tanınmaktadır. Henüz 11 yaşında olan çocuk oyuncu Dila Aktaş, Sen Anlat Karadeniz dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşamaktadır. Ve ilk olmasına rağmen bu rolün üstesinden başarı ile gelmektedir.
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