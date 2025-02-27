Dil altı hapı orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken dil altı hapı kullanmak orucu bozar mı?

Dil altı hapı orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken dil altı hapı kullanmak orucu bozar mı?

Akıllı, ergenlik çağına ulaşmış olan ve oruç tutmasına engel herhangi bir mazereti bulunmayan her Müslüman bireyin Ramazan orucunu bozması farzdır. Bu nedenle milyonlarca Müslüman birey Ramazan ayı boyunca sahur vakti kalkarak iftar saatine kadar oruç ibadetleri gerçekleştirme niyetindedir. Ancak bazı sağlık durumlarına sahip olan bireyler için doktor onayı almadan oruç tutmak olası sağlık problemlerinin kötüye gitmemesi için dikkat edilmesi gereken bir konudur.

Bunun yanı sıra hastaların kullandığı birtakım ilaçların da oruçlarının bozulmasına neden olup olmadığı merak konusudur. Oruç sırasında dil altı hapının kullanımının da orucu bozup bozmadığı oruç tutmak isteyen pek çok kişinin merak ettiği bir konudur. Peki dil atlı hapı orucu bozar mı? Konu ile ilgili detaylar için yazının devamını okuyabilirsiniz…

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DİL ALTI HAPI ORUCU BOZAR MI?

Baş ağrısı, göğüs ağrısı, nefes darlığı vb. şikayetlerde ve büyük tansiyonun sıklıkla 180 değerini aşmış olduğu acil durumlarda kullanılması gereken dil altı hapının orucu bozup bozmadığı oruç ibadetini yerine getirmek isteyen kişiler tarafından merak edilen bir durumdur. Bu sorunun cevabını verebilecek en yetkili mecra Diyanet İşleri Bakanlığı’dır. Peki oruçluyken dil altı hapı kullanmak orucu bozar mı? Bu bilgilere göre konu ile ilgili olarak Din İşleri Yüksek Kurulu resmî sitesinde yer alan bilgi şu şekildedir;

“Bazı kalp rahatsızlıklarında dilaltına konulan hap, doğrudan ağız dokusu tarafından emilip kana karışarak kalp krizini önlemektedir. Söz konusu hap ağız içinde emilip yok olduğundan mideye bir şey ulaşmamaktadır. Bu itibarla, dilaltı hapı kullanmak orucu bozmaz (DİYK 22.09. 2005 tarihli karar).”

Bireyin hasta olması Ramazan ayında oruç tutmamasını mubah kılan özürler arasında yer alır. Eğer kişi oruç tuttuğu halde sağlık durumu kötüye gidecekse ya da hastalanacağı tıbbi olarak veya daha önce bu durumu yaşaması nedeniyle biliniyorsa oruç tutmayabilir. Ancak kişinin sağlık problemi düzeldiğinde orucunu tutmadığı günleri kaza etmesi gerekir. Eğer kişinin sahip olduğu sağlık problemi bütün hayatı boyunca devam edecekse oruç tutmadığı her gün için fidye vermesi gerekir fakat kişi yoksul ve muhtaç ise fidye vermesi gerekli değildir.

KALP HASTALIĞI NEDENİYLE DİL ALTI KULLANMAK ORUCU BOZAR MI? Bireyin kalp hastalığı nedeniyle dil altı hapı kullanması orucunun bozulmasına neden olmaz. Bireyin sahip olduğu sağlık problemi nedeniyle kullanmak zorunda olduğu dil altı hapı dil altına konularak doğrudan ağız dokusu tarafından emilerek kana karışır. Bu sayede kalp krizinin önlenmesini sağlayan dil atlı hapları ağız içinden emilerek mideye ulaşmadan yok olur. Buna göre kişinin oruç tutarken dil altı hapı kullanması nedeniyle oruç bozulmaz. TEDAVİ OLUP ORUÇ TUTAMAYANLAR NE YAPMALI? Din İşleri Yüksek Kurulu resmî sitesinde İslam dini hasta olan ve tedavisi devam eden kişilerin oruç tutmamalarına ruhsat vermektedir. Tedavisi devam eden kişiler sağlıklarına kavuşup tedavilerini tamamlanıncaya kadar oruçlarını erteleyebilir. Eğer bireyin oruç tutması için herhangi bir engeli bulunmuyorsa muayene ve tedavilerinin iftardan sonra yaptırılmasının önerilmesinin uygun olduğu belirtilmiştir. Dil altı hapı kullanımının yanı sıra; • Astım hastalarının kullandıkları spreyler; göz, kulak ve burun damlası, • Kulak zarında delik bulunmayanların kulak yıkatması, • İdrar kanalı görüntüleme, idrar kanalına ilaç akıtma • Su, yağ ve benzeri gıda özelliği taşıyan başka bir maddenin vücuda girmemesi kaydıyla endoskopi, kolonoskopi yaptırma • Makat veya ferçten ultrason çektirme; lokal anestezi uygulaması • Makat veya ferçten fitil kullanma

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