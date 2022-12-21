Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Hava Durumu DİKKAT! Son dakika haberi: Meteoroloji'den yağmur, kar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den yağmur, kar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, İç Anadolu'nun doğusu ile Toroslar kar yağışlı olacak. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de ise kuvvetli poyraz etkili olacak

Giriş: 21.12.2022 - 07:29 | Güncelleme: ABONE OL
DİKKAT! Son dakika haberi: Meteoroloji'den yağmur, kar ve fırtına uyarısı
Meteoroloji'den yağmur, kar ve fırtına uyarısı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Yapılan en son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkiinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette; sabah saatlerinde Orta Akdeniz’de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 11°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
DHKP-C üyesi 12 kişi tutuklandı
DHKP-C üyesi 12 kişi tutuklandı
Başkent'teki FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı
Başkent'teki FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı
MSB: Yunanistan'a ait uçaklar NATO uçuşunu hedef aldı
MSB: Yunanistan'a ait uçaklar NATO uçuşunu hedef aldı
Vahşet çiftliğinde baltayla işkence yapan kadına kelepçe!
Vahşet çiftliğinde baltayla işkence yapan kadına kelepçe!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.