Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Antalya'da jeofizikçilerden kritik uyarı: Sahil kesimlerinde 'sıvılaşma' tehlikesi! - Haberler

Antalya'da jeofizikçilerden kritik uyarı: Sahil kesimlerinde 'sıvılaşma' tehlikesi!

Antalya'nın birçok noktasındaki tarıma uygun arazilerin yapılaşmaya açılmasının olumsuz etkilerine dikkat çeken Jeofizik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Atakan Yüklü, "Alüvyon zeminlerde Kumluca, Demre, Finike'nin sahil kısmı, Aksu ve Serik'in sahil kısımları, buralar alüvyonlu tarım toprakları. Ürün yetişmesi gereken yerlere dikilen binalar, sıvılaşmadan kötü şekilde nasibini alırlar. Bu bölgelerin hepsi risk altındadır" dedi

Giriş: 24.11.2022 - 11:41 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya'da jeofizikçilerden kritik uyarı: Sahil kesimlerinde 'sıvılaşma' tehlikesi! - Haberler
Antalya'da jeofizikçilerden kritik uyarı: Sahil kesimlerinde 'sıvılaşma' tehlikesi!
0:00 / 0:00
DHA

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında, 2 Kasım'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, kent genelinde hissedildi. Sarsıntının ardından Jeofizik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, depremin odak noktası Kumluca'nın zemin sıvılaşması bakımından riskli olduğunu ve depremin büyüklüğünün zeminin yapısına göre daha da yükselebileceğine ilişkin uyarıda bulundu.

"SIVILAŞMANIN ÇOK YÜKSEK OLDUĞU BİR NOKTA"

DHA'da yer alan habere göre Kumluca'nın zemininden dolayı çok riskli bölgede olduğunu belirten Jeofizik Mühendisleri Odası Antalya Şube Yönetim Kurulu üyesi Atakan Yüklü, "Kumluca sıvılaşmanın çok yüksek olduğu bir nokta.

"YER ALTI SU SEVİYESİ ÇOK YÜKSEK"

Yer altı suyu seviyesi çok yüksek. Toprakta 1 metre sonra suya giriyorsunuz. Böyle bir zeminde yüksek katlı binalarımız var. Deprem dalgası bu zemine vurduğu zaman içerideki suyu boşaltıyor ve bina suyun içerisine gömülüyor" diye konuştu.

"BU ŞEKİLDE BÜYÜK YIKIM OLUR"

Sıvılaşmanın Antalya'daki sahil bölgelerinde yerleşim alanları için riskli bir durum olduğunu kaydeden Yüklü, "Beklediğimiz Akdeniz depreminde oluşacak deprem dalgaları suya doygun zeminlerde bize sıvılaşmayı gösterecektir. Yıkımın en büyüğü de bu şekilde olacaktır.

"KALKAN DEPREMİ SERİK'İ VURDU"

Bu depremin Alanya'da hissedilmesinin sebebi de yine sıvılaşmayla alakalı. 1969 yılında Kalkan açıklarında bir depremde Serik'teki Silyon Antik Kenti etkilenmiş" dedi.

"BİNADAN ÖNCE ZEMİN ETÜDÜ YAPTIRMALI"

Zeminin depremi büyütme etkisini çalışmalarıyla ortaya koyduklarını dile getiren Yüklü, "Zemininizin durumunu öğrendiğiniz zaman korkunuzun olmaması gerekiyor. Binamızı yapmadan önce jeofizik etüdünü yaptırıp zeminin sıvılaşıp sıvılaşmayacağını görmek gerekiyor.

"SAHİL KISIMLARI TARIM TOPRAKLARI"

Alüvyon zeminlerde Kumluca, Demre, Finike'nin sahil kısmı Aksu ve Serik'in sahil kısımları buralar alüvyonlu tarım toprakları. Ürün yetişmesi gereken yerlere dikilen binalar sıvılaşmadan kötü şekilde nasibini alırlar. Bu bölgelerin hepsi risk altındadır. Ne yazık ki biz gevşek zeminlere yüksek katlı binalar yapıyoruz" diye konuştu.

"BİNALARIN KONTROL EDİLMESİ GEREK"

Atakan Yüklü, 2000 yılı öncesi yapılmış tüm binaların kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Jeofizik mühendisleri binanın röntgenini çekerek binanın çürük olup olmadığını belirleyebiliyor. 'Çök, kapan, tutun' diye eylemimiz var. Bu eylem öncesinde binanıza güvenmeniz gerekir. Binanın içinde çöktünüz, kapandınız bunun amacı oda içerisindeki eşyadan korunmak içindir. Ancak çürük binada bu eylemi gerçekleştirmenin bir yararı olmayacaktır" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Antalya'da ölümlü kaza
Antalya'da ölümlü kaza
Şevval 17 yaşındaydı! Karın ağrısıyla gelen ölüm!
Şevval 17 yaşındaydı! Karın ağrısıyla gelen ölüm!
Antalya'da Atatürk büstüne zarar veren zanlı yakalandı
Antalya'da Atatürk büstüne zarar veren zanlı yakalandı
Pansiyon odasında ölü bulundu
Pansiyon odasında ölü bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.