Dikdörtgen Prizmanın Hacmi Nasıl Bulunur ve Formülü Nedir? Dikdörtgen Prizmanın Hacmi Nasıl Hesaplanır?

Bir dikdörtgen prizmasının hacmini hesaplamak için o şeklin genişliğini, uzunluğunu ve yüksekliğini bilmek yeterli olacaktır. Peki, bu veriler kullanılarak dikdörtgen prizmasının hacmi nasıl hesaplanır? İşte, tüm detaylar…

Dikdörtgen Prizmasının Hacmi Nasıl Bulunur?

Tabanları dikdörtgen şeklinde olan prizmalara geometride dikdörtgen prizması adı verilmektedir. Bir dikdörtgen prizmasında 4 yan yüz ve 2 taban olmak üzere toplamda 6 yüz bulunmaktadır. Bu yüzlerin karşılıklı olarak konumlanmış olanları birbirlerine paralel ve eşittirler. Geometride iki komşu yüzün kesişimi olan doğru parçasına ayrıt adı verilmektedir ve dikdörtgen prizmasında 12 adet ayrıt bulunmaktadır. Tüm verilen bu bilgileri özetlememiz gerekirse bir dikdörtgen prizmasında 6 yüz, 12 ayrıt ve 8 köşe bulunmaktadır.

Tüm bu bilgileri öğrendikten sonra dikdörtgen prizma hacim hesaplama konusuna başlamak daha doğru olacaktır.

Bir dikdörtgen prizmasının hacmini hesaplamak için 5 adıma ihtiyaç duyarız:

İlk olarak hacmi hesaplanacak dikdörtgen prizmasının uzunluğunu bulmamız gerekir. Uzunluk, dikdörtgen prizmasının alt ve üst tabanında yer alan yüzeyin en uzun kenarı olarak ifade edilmektedir. Örneğin bulduğumuz uzunluğumuz 5 cm olsun.

İkinci aşamada ise dikdörtgen prizmasının genişliğini bulmalıyız. Genişlik ise uzunluğun aksine alt ve üst tabanda yer alan en kısa kenarı ifade etmektedir. Bu bulduğumuz genişlik ise 4 cm olsun.

Üçüncü aşamaya geldiğimizde yüksekliği bulmamız gerekmektedir. Bir dikdörtgen prizmasının yüksekliği ise şeklin yükselen parçası anlamına gelmektedir. Yüksekliğe de 3 cm diyelim.

Bulduğumuz bu üç verinin; uzunluk, genişlik ve yüksekliğin birbirleriyle çarpımı bize o dikdörtgen prizmasının hacmini verecektir.

Bulduğumuz sayılar üzerinden hesaplayacak olursak, tanımımızda yer alan dikdörtgen prizmasının hacmi 5x4x3= 60 cm olacaktır.

Dikdörtgen Prizmanın Hacim Formülü

Bir dikdörtgen prizma hacim hesaplama için gereken formül V= a.b.c formülü ile ifade edilmektedir. Bu formülde V hacim anlamına gelirken a, b ve c ise sırasıyla uzunluğu, genişliği ve yüksekliği ifade etmektedir. Aşağıdaki görselde bu formülün ayrıntılarını görebilirsiniz:

Şimdi gelin hep birlikte öğrenmiş olduğumuz formülü yukarıdaki görselde verilen dikdörtgen prizmanın hacmini hesaplamak için kullanalım

V= a.b.c

Hacim= 10x3x5= 150 cm