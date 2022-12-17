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Ardışık tam sayılar neler? Ardışık tam sayıların toplamı nasıl bulunur?

Küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe doğru sıralanan ve art arda gelen sayıların düzenli ve sistemli bir şekilde artıp azaldığı sayılar matematikte ardışık sayılar ismiyle anılmaktadır. Birer birer artan ya da birer birer azalan ve aradaki farka ortak fark denilen ardışık tam sayılar nelerdir? Ardışık tam sayıların toplamı nasıl bulunur? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Giriş: 17.12.2022 - 01:20 | Güncelleme: ABONE OL
Ardışık Tam Sayılar Neler? Ardışık Tam Sayıların Toplamı Nasıl Bulunur?

Okul hayatının her evresinde karşılaşılan ve sınavlarda sıklıkla bir soru şekli olarak öğrencilerin karşısına çıkan ardışık tam sayılar bu özelliğiyle matematiğin öne çıkan konularından birisidir. Bir sayı dizisi içinde sayısı sınırsız olan ardışık tam sayıların toplamı formülü nedir? İşte, tüm detaylar…

Ardışık Tam Sayılar Nelerdir?

Ardışık tam sayılar; sıralı, düzenli ve belli bir kurala bağlı olarak birbirlerine eklenen tam sayılardır. Örneğin; 1, 2, 3, 4, 5 gibi sayılar bir ardışık tam sayı dizisidir. Bu tür sayı dizilerinde, her sayı bir önceki sayıdan 1 fazladır. Ardışık tam sayılar matematikte çok yaygın olarak kullanılır ve birçok farklı problemlerin çözümünde kullanılabilirler. Ardışık tam sayılar n, n+1, n+2, n+3… şeklindeki sembollerle ifade edilirler.

Ardışık Tam Sayıların Toplamı Formülü

Ardışık sayıların toplanması için verilen sayı dizinindeki son sayı ile son sayının bir fazlası birbiri ile çarpılır ve çıkan sonuç ikiye bölünür:

Şimdi gelin yukarıda verilen ardışık tam sayıların toplama formülü üzerinden bir örnek soruya birlikte göz atalım:

Örnek:

1+2+3+4+5=?

5x6/2= ?

30/2= 15

Ardışık Tam Sayıların Toplamı Nasıl Bulunur?

Bazı ardışık sayı dizinlerinde ardışık tam sayıların toplamını bulmadan önce, sayı dizini içinde yer alan terimlerin adedinin bulunması gerekmektedir. Sayı dizini içindeki terim sayısı bulunduktan yapılacak bir işlemle ardışık sayıların toplamı kolaylıkla bulunacaktır. Şimdi gelin bu kuralı formül ve örnek üzerinden inceleyelim:

Örnek Soru:

19+21+…+39 işleminin sonucu kaçtır?

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