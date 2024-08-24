Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.668,10 %-2,55
        DOLAR 33,9835 %0,16
        EURO 38,0705 %0,78
        GRAM ALTIN 2.745,10 %1,39
        FAİZ 42,00 %-0,31
        GÜMÜŞ GRAM 32,62 %3,20
        BITCOIN 64.213,00 %0,83
        GBP/TRY 44,9937 %0,86
        EUR/USD 1,1192 %0,72
        BRENT 79,02 %2,33
        ÇEYREK ALTIN 4.488,24 %1,39
        Haberler Ekonomi Teknoloji Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman'dan yapay zeka açıklaması - Teknoloji Haberleri

        Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman'dan yapay zeka açıklaması

        TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, yeni yasama döneminde kurulması planlanan, 'Yapay Zeka Komisyonu'nun Dijital Mecralar Komisyonu ile birlikte çalışacağını ve konunun uzmanları dinlendikten sonra bir rapor hazırlanacağını belirterek, "Bu noktada, bir yasa çalışması ve yapay zeka ile ilgili kanun hazırlıklarının yapılması gündeme gelecek, değerlendireceğiz ve muhalefetle beraber bu konuyu ele alacağız" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 14:19 Güncelleme: 24.08.2024 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yapay zeka ile ilgili kanun çalışması gündeme gelecek"
        ABONE OL
        ABONE OL

        TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yeni yasama döneminde kurulması planlanan, 'Yapay Zeka Komisyonu' ile ilgili çalışmaları DHA'ya değerlendirdi. Yayman, yapay zekanın tüm dünyada tartışıldığını belirterek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi de yaz dönemine girmeden önce bu konuyu ele aldı ve bir yapay zeka komisyonu kurulmasıyla ilgili karar alındı. Bunu çok önemli ve değerli bir gelişme olarak görüyorum. Türkiye'nin de yapay zekayla ilgili çalışmaları var; başta Cumhurbaşkanlığında yürütülen çalışmalar, milli teknoloji hamlesi, Dijital Dönüşüm Ofisi, Dijital Mecralar Komisyonu'nun kurulması, AK Parti'de Dijital Mecralar Başkanlığı'nın kurulması, İletişim Teknolojileri Başkanlığı'nın kurulması; bunlar aslında bizim parti olarak bu konuya ne kadar önem verdiğimizin de bir ispatıdır" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        'ARTI VE EKSİLERİN OLDUĞU BİR RAPOR ORTAYA ÇIKACAK'

        Yayman, Türkiye'nin yapay zeka konusunda büyük potansiyele sahip olduğunu ve 2025 yılında bu konuda ilk 20 ülke arasına girme hedefi olduğunu vurgulayarak, "Yapay Zeka Komisyonu, Dijital Mecralar Komisyonu ile beraber çalışmakla birlikte ayrı bir komisyon olacak. Başta uzmanların dinlenmesi dahil olmak üzere, bilişim alanında gerçekten dünya çapında çalışmaları olan insanların; TÜBİTAK, Dijital Dönüşüm Ofisi, Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı da dahil olmak üzere tüm paydaşları, tüm üniversitelerin Ar-Ge birimleri, üniversitelerin bu konuyla ilgili çalışan profesörleri, uzmanları dahil olmak üzere; yani bir anlamda serbest kürsü gibi herkes gelecek ve burada görüşlerini dile getirecek. Bunlar bir rapor haline getirilecek ve yapay zekayla ilgili gerçekten tüm konuların konuşulduğu, yani artılarının, eksilerinin konuşulduğu bir rapor ortaya çıkacak. Ama bu dediğim gibi önümüzdeki dönemde konuşulacak, değerlendirilecek. Bu noktada, bir yasa çalışması ve yapay zeka ile ilgili kanun hazırlıklarının yapılması gündeme gelecek, değerlendireceğiz ve muhalefetle beraber bu konuyu ele alacağız. Biz bu meselenin partiler üstü bir mesele olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

        'BİZ REFORMCU, YENİLİKÇİ VE DEĞİŞİMCİ BİR PARTİYİZ'

        Türkiye'nin yapay zekayla teknolojiyi iyi kullanan ülkelerden biri olduğunu kaydeden Yayman, yapay zekanın gelişmesiyle birlikte insanların işsiz kalacağı yönündeki algıların da doğru olmadığını ifade ederek, "Yapay zeka, insanların daha fazla düşünmeleri, kendilerine zaman ayırmaları ve zaman geçirmeleri bakımından bir imkan tanıyacak. Meselenin olumlu yönlerinin daha çok öne çıkması gerektiğini düşünüyorum. Ve yapay zekanın kullanılmasıyla beraber inşallah 2025 yılında gayri safi yurt içi hasılaya etkisi yüzde 5 oranında artı bir katkısı olacak. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve son tahlilde Türkiye nüfus bakımından çok genç bir ülke ve bu gençlerimizin özellikle yazılım başta olmak üzere yapay zeka alanında eğitilmeleri, ülkemizin bir anlamda çok büyük bir sıçrama gerçekleştirmesine yol açacaktır. Parti olarak reformcu, yenilikçi ve değişimci bir partiyiz. Her alanda olduğu gibi dijital ve teknoloji alanında da inovasyonu, yeniliği çok önemsiyoruz. Bu konuyla ilgili Meclis'imizde bir komisyon kurulması ve komisyonun da bu konuyla ilgili tüm tarafları dinlemek suretiyle çok iyi bir rapor ortaya çıkaracağını ve bu raporun da referans bir metin olacağını ve tüm insanlara aslında bir gelecek tasavvuru, bir gelecek hayali ortaya koyacağını düşünüyorum" dedi.

        'TEHDİTLER KARŞISINDA YASAL DÜZENLEME YAPILMALI'

        Yayman, yapay zekayla ilgili tehditlerin farkında olduklarını ifade ederek, "Özellikle, 'Deepfake' dediğimiz; insanların seslerinin, yüzlerinin, görüntülerinin kopyalanması ve bundan farklı videolar çıkarılması, farklı çalışmaların yapılması bu işin tehdit kısmını oluşturuyor. Tam da işte bu tehdit kısmına karşı muhakkak bunun hukuksal, yönetsel ve siyasi çerçevesinin çizilmesi gerekiyor. En son galiba İtalyan Başbakanı Meloni'yle ilgili bir 'Deepfake' videosu çıktı. Burada aslında şunu görüyoruz; bu konu çok önemli ve bu konuda muhakkak etik kodların bir an önce belirlenmesi ve buna uyulması gerekiyor. Artık teknolojiyle beraber suçlar da nitelik değiştiriyor, olaylar da nitelik değiştiriyor. Bu konuyla ilgili bir hukuksal düzenlemenin yani bir yasal düzenlemenin yapılması çok önem kazanıyor" ifadelerini kullandı.

        'PLATFORMLAR SİYASETİ DOĞRUDAN ETKİLEYEBİLİYOR'

        Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın X hesabının bir süre önce kapatıldığını ve platformun Elon Musk tarafından satın alınmasının ardından Trump'ın yeniden platforma döndüğünü ve X'in ABD seçimlerinde etkili olduğunu vurgulayan Yayman, "Trump'ın hesabının kapatılması ve sonradan açılması, dijital siyasetin geldiği noktayı çok önemli. Eğer siz bu platforma sahipseniz, muhalefet partisinin hesabını kapatmak suretiyle ya da engellemek suretiyle ya da iktidar partisini engellemek suretiyle siyaseti doğrudan etkileyebiliyorsunuz. Siyasetin sonucunu etkilemeye yönelik bir durum ortaya çıkıyor. Buna işte, 'Elektronik demokrasi', 'Dijital demokrasi' diyorlar. Bu da aslında faydaları kadar bir anlamda kötü kullanıldığında nasıl bir sonuç doğuracağını ve millet iradesinin ortaya çıkmasını değil, millet iradesinin engellenmesi gibi bir durumu ortaya çıkartacaktır" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cani koca döverek öldürdü!
        Cani koca döverek öldürdü!
        Adalet Bakanı Tunç'tan Mehmet Şimşek açıklaması: Kasıtlı yaklaşım
        Adalet Bakanı Tunç'tan Mehmet Şimşek açıklaması: Kasıtlı yaklaşım
        Uyku keki uyarısı!
        Uyku keki uyarısı!
        Aslan'da rota sol bek!
        Aslan'da rota sol bek!
        Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde!
        Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde!
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        Dünya dönmeyi durdursaydı ne olurdu?
        Dünya dönmeyi durdursaydı ne olurdu?
        Mourinho'dan Fred kararı!
        Mourinho'dan Fred kararı!
        Sevgiliye hediye haç! 37 suç kaydı çıktı
        Sevgiliye hediye haç! 37 suç kaydı çıktı
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Arkadaş tatili
        Arkadaş tatili
        İngiltere'den dev teklif!
        İngiltere'den dev teklif!
        "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!" gerçekten söylendi mi?
        "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!" gerçekten söylendi mi?
        İsyanları konuşuldu
        İsyanları konuşuldu
        Ahlat'ta Malazgirt coşkusu
        Ahlat'ta Malazgirt coşkusu
        Çinli marka Türkiye'de satışlara başladı
        Çinli marka Türkiye'de satışlara başladı
        Gıdıklanınca neden güleriz?
        Gıdıklanınca neden güleriz?
        Habertürk Anasayfa