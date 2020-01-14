Dijital ekonomi forumu İstanbul'da yapıldı

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Dijital ekonomi sayesinde, 2025’li yıllarda ABD gibi merkezi üretim veya Çin gibi belli başlı üretim yerleri yerine, yerel üretimin yüzde 47’lere çıkması ve girişimcilik maliyetinin yüzde 90 azalmasının beklendiğini belirten, Altın Cüzdan ve Reno Finans Yönetim Kurulu Başkanı, Dijital Ekonomi Türkiye Dönem Başkanı Dr. Aziz Saka açılış konuşmasında; “Global ekonomi dijital bir dönüşüm yaşıyor ve son hızla gelerek bizim de kapımıza dayandı. Her şeyin dijitalleştirilmesi ile yeni akıllı dijital ağlar kuruluyor; dağıtım kanalları, fiyat stratejileri, ödeme biçimleri, hedef kitle ve pazarlama anlayış ve biçimi değişiyor. Bu kapsamda geliştirilen yeni model tüm dünyanın güvenle ve kolaylıkla kullanabileceği altın temelli bir elektronik cüzdan, harcama ve transfer sistemi ‘’Altın Cüzdan‘’. Dijitalleşen dünyada bir günde milyonlarca bağlantı kuruluyor. Bu bağlantılar insanlar, cihazlar, işler, veriler ve süreçler arasında kuruluyor. İlginç şeyler oluyor bu ilginçlikler nesneler arasında, insanlarla insanlar arasında, insanlarla nesneler arasında kuruluyor. Geleneksel bağlantıların yerini dijital ekonominin bel kemiği olan hiper bağlantılar alıyor.” dedi.
Dr. Aziz Saka, yeni dijital ekonomi modelini; devletlerin katkıları ile ürün ve hizmetler için gerekli olan kaynak, yeni iş ve pazar modelleri sağlayan küresel bir sanal platform olarak tanımlarken; Rusya'nın projeye, Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Telekom ve Kitle İletişim Bakanlığı, Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Rusya Analitik Merkezi Hükümeti yanı sıra Rostec, Roscosmos gibi Rusya’nın dev şirketleri, önde gelen teknik üniversiteleri ve başlıca bilim merkezlerinin katkıları ve işbirlikleri ile geçtikleri ifade edildi.
IC Bank Kurucusu ve Dijital Ekonomi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mikhail Minchakov; “İnovasyon o kadar hızlı bir şekilde ilerliyor ki, birkaç yıl önce düşünülemez görünen iş çözümleri, ürünler ve hizmetler, şimdi hayatımızın tam ortasında. Bu inovasyon patlamasının ana faktörlerinden biri merkezi ekonomi yapısı olmamasıdır. Bu nedenle, IC Bank olarak, öncelik yatırımlarımızı; sosyal pazarlama ve küresel yatırım platformlarını oluşturarak, ortak lojistik ve bulut altyapı çözümleriyle entegre etmek suretiyle, perakendeden uluslararası çeşitli sektörlerde her ölçekte işletme tarafından kullanılabilir hale getirdik ve bu bağlamda entegrasyonumuzu ,borsalar, finansal kurumlar ve dijital koridorlar oluşturmak sureti ile tamamladık. Platformlarımızdaki para birimi istikrarı altınla desteklenmekte ve otomatik ödemeler Altın Cüzdan tarafından gerçekleşmektedir.” dedi.
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