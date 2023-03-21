COVID-19 pandemisinden itibaren hastalığı ağır veya orta şiddetli geçirmiş kişilerde uzun süre devam eden şikayetler ve kalıcı hale gelen hastalıkların rapor edilen sonuçları “Post Akut Covid-19 Syndrome” (Covid sonrası hastalık belirtileri) olarak tarif edilmişti. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Firuz Çelikoğlu, “İlk zamanlarda Covid-19’un sadece akciğerlerde hasar yaptığı düşünülürken, şimdi aynı anda birçok organa zarar verdiğini biliyoruz. Hasar alan organların neden olduğu pek çok rahatsızlık bir arada görüldüğü için bu süreçte tanı ve tedaviler belirsiz kaldı” diyor ve devam ediyor; “Oysa Covid-19’un hastalık iyileştikten sonra tekrarlayan veya uzun süre devam eden belirtilerinin nedenlerinin açıklanması gerek. Vücudumuzu etkileyen bu belirtilerin tarif edilmesi ve hastalık sonrası hastalık belirti ile bulguları ortaya çıkartan tanı metotlarının tartışılması da öyle. Covid-19 sonrası, akciğer ve kalp anormalliklerinin tanı ve takibinde çok önemli bir test olan Difüzyon testi (DLCO) tam da bu ihtiyaca cevap veriyor.”

Prof. Dr. Firuz Çelikoğlu

COVID-19 SONRASI TANI VE TEDAVİDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER

Covid-19 geçirenlerde hastalığın başlangıcından sonra 3-4 ay devam eden;

*Aşırı yorgunluk hali

*Yaşam kalitesinde azalma

*Nefes darlığı

*Uzun süre devam eden kuru öksürük

*Geriye doğru boğaz-burun akıntısı

*Baş dönmeleri

*Uyku bozuklukları

*Davranışlarda tuhaflıklar gibi sağlık sorunlarıyla karşılaşılıyor.

Prof. Dr. Firuz Çelikoğlu, “Bu sorunları yaşayan hastalar sağlık merkezlerine başvuruyor. Yoğunluğu artan sağlık merkezlerinde ‘Post Covid-19 Sendrom’ şikayetleri çoğu zaman, detaylı inceleme yapılmadan genel rahatsızlık durumları olarak değerlendiriliyor ve şikayet giderici genel tedavilerle düzeltilmeye çalışılıyor” diyor.

BU BELİRTİLER SİZ DE DE VAR MI?

Covid-19 sonrası hastalıklar: Covid-19 hastalık ve belirtileri (PCR + yüksek ateş, baş ağrısı, koku kaybı, öksürük, kas ağrıları, boğaz ağrısı vb.) başladıktan sonra, şikayetlerin 4-6 hafta daha devam etmesi durumu, “Post Covid-19 Sendromu” olarak değerlendiriliyor.

Covid-19 sonrasında gelişen hastalıkların klinik özellikleri:

*Yorgunluk

*Nefes darlığı

*Göğüste daralma hissi

*Bitkinlik derecesinde yorgunluk

*Beyin bulanıklığı, sersemlik hali

*Kas güçsüzlüğü, kol, bacak ve başı kaldıramama durumu

*Baş ağrısı

*Tat ve koku alma kaybının devam etmesi

*Öksürük

*Depresyon hali

*Hafif yüksek ateş hali (37,3C - 37.5)

*Çarpıntı

*Baş dönmesi

*Kas ve eklem ağrıları

BU SORUNLAR NEDEN OLUYOR?

*Sistemik enflamasyon: Ağır enfeksiyonlar ya da yaralanmalardan sonra vücut kendisini yenilemek, enfeksiyonu düzeltmek için bağışıklık sistemiyle (immun sistem) reaksiyon veriyor. Buna “sistemik enflamasyon reaksiyonu” deniyor.

Bağışıklık sistemi hücrelerinin reaksiyonu aşırı olduğu zaman (sitokin fırtınası) vücudun sağlam hücreleri ile organları da hasar görmeye ve parçalanmaya başlıyor. Bağışıklık sistemi bu aşırı enflamasyonu durduramazsa sistemik enflamasyon denilen sorun oluşuyor. Bunun sonucunda birçok organ ve hücre hasar görüyor ve ortaya buna bağlı hastalık ile şikayetler çıkıyor.

*Vücudun etkilenen organ – sistemler: Post Akut Covid-19 sendromu çoklu organ,sistemlerin etkilendiği bir durumdur. En sık solunum, kardiyovasküler ve hemapoitik (kan – pıhtılaşma) sistemleri hasar gördüğü için bunlardaki harabiyet birçok hastalık ve ilişkili şikayetin nedeni olur. Bunlara ek olarak üriner (böbrek)ve nöro-pisikiyatrik (sinir sistemi) organ ve sistemler de etkilenir.

*Akciğerlerin etkilenmesi: Akciğerlerin hava keseleri (alveoller) parçalanır, akciğer alveolleriyle kılcal kan damarları arasındaki ince tabaka hasar görür, kılcal damarlarda meydana gelen pıhtılaşma (emboli) tıkanmalara yol açtığı için oksijenin kana geçişi azalır. Bunun sonucunda yorgunluk, nefes darlığı, çarpıntı ve öksürük gibi belirtiler oluşur.

Bunun dışında kişide “Pulmoner fibrozis” gelişebilir. Bu akciğer yapısının fonksiyonlarını kaybederek sertleşmesi ve alveol harabiyeti anlamına gelir.

AKCİĞER DİFFÜZYON TESTLERİ (DLCO)

Covid-19 geçirip iyileşen hastalarda, sonradan akciğer, kalp fonksiyonlarının bozulduğu hasarlar görülebilir. Akciğer sekelleri, pulmoner enboli, kalp yetmezliği, kalp kası iltihabı, (virüs genomu yüzde 67 otopside kalp kasında bulunmuştur) nefes darlığı, yorgunluk, çarpıntı gibi belirtiler ortaya çıkabilir. “Akciğer difüzyon testi” oksijen gibi gazların akciğerden kana ne kadar iyi geçtiğini ölçmeye yarar.

DLCO TEST SONUÇLARININ ANLAMI

Akciğer hastalıklarının, alveolleri (akciğerlerde bulunan küçük hava keseleri) nasıl etkilediğini gösteren difüzyon kapasitesi testleri doktora alveollerin hasar görüp görmediğini söyler. Normal solunumda, alveollerde karbondioksit ve oksijen değiş tokuşu yapılır. Alveol zarındaki çok ince kılcal damarlardaki kirli kanın karbondioksidi alveol içine, alveol içindeki havanın oksijeni kana geçer. Eğer hastalıklarda alveol duvarı hasar görürse kana oksijen geçişi azalır.

DİFÜZYON KAPASİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Difüzyon kapasitesini belirleyen üç faktör aşağıdaki gibidir:

1. Kan damarlarıyla temas eden akciğer dokusunun miktarı

2. Akciğer alveol duvarının kalınlığı.

3. Alveol içindeki gaz ile kandaki gaz arasındaki basınç farkı.

TESTİN ADIMLARI

*Burun mandalı takılır. (nefes verirken havanın burundan kaçmaması için)

*Ağızlık ağza sokulur.

*Derin nefes alınır.

*Nefes en az 10 sn. tutulur.

*Tutulan nefes verilir ve tekrar hızla nefes alınır.

NASIL ÇALIŞIR?

Kişi ağızlıktan nefes aldığında test amaçlı bir gaz karışımı solur. (metan, karbon monoksit, oksijen gaz karışımı) Nefes verdiğinde cihaz, solunan gazlardan numune ölçümleri alır ve gazların alveollerden kana geçiş hızlarını hesaplar.

TESTİN ÖNEMİ

Prof. Dr. Firuz Çelikoğlu, “DLCO testlerinin sonuçları Covid-19 sonrası hastalıkların erken tedavilerinin başlamasında ve takibinde çok önemlidir. Sonuçlarda azalmalar, alveol (akciğer hava kesecikleri) ve kılcal damar hasarı oluştuğunun erken belirtilerini göstermektedir. Bu testin, kalıcı fibrozis ve mikro lokal hipoksi (oksijensizlik) oluşmalarının önlenmesi ve tedavide kortizon ve oksijen tedavilerinin hemen başlanması kararlarında büyük yardımı vardır. DLCO testi, klinik düzelmelerin kontrolü ve tedavilerin takibinde de çok önemlidir” diyor.

ÖNERİLEN VİDEO