Atletico, Diego Simeone'ye haftada 396 bin Euro, ayda 1 milyon 720 bin Euro ve yılda 20 milyon Euro'dan fazlasını ödüyor. Bu maaş, Arjantinli'yi dünyanın en çok kazanan teknik direktörlerinden biri, belki de birincisi yapıyor. Ama kazandırdıkları ve kulüp için ifade ettiği anlamın yanında bir hiç kaldığını kulübün eski futbolcusu Filipe Luis söylüyor: