Diego Carlos'un ailesi depremde panik yaşadı
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Diego Carlos'un İstanbul'da yaşayan ailesi depremde panikle yalın ayak dışarı çıktı.
Giriş: 23.04.2025 - 16:37 Güncelleme: 23.04.2025 - 17:56
İstanbul merkezli 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası panik yaşanırken, vatandaşlar sokak ve bahçelere akın etti. Fenerbahçeli futbolcu Diego Carlos'un ailesi de depremin ardından korkuyla yalın ayakla evlerini terk etti.
O anları Carlos'un eşi Naiara sosyal medya hesabından paylaştı.
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