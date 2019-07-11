DHA'nın haberine göre; şarkıcı Hande Yener, Aydın'ın Didim ilçesindeki konserinde hayranlarına coşkulu bir gece yaşattı. Didim'deki bir kulüpte sahne alan Hande Yener, eski ve yeni albümünden şarkılar seslendirdi.

Yener'e, DJ oğlu Çağın Kulaçoğlu da eşlik etti. Yener, şarkıları ve sahne performansıyla binlerce yerli ve yabancı tatilciyi coşturdu. Yener'in repertuvarında yeni şarkıları 'Krema' ve 'Kuş'un yanı sıra 'Beni Sev', 'Deli Bile' ve 'Bakıcaz Artık' gibi sevilen şarkıları yer aldı.

Gece kulübünü dolduranlar, Hande Yener'in fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı. Mini elbiseyle sahneye çıkan Yener'in yaptığı dans şovları göz doldurdu. Mekanı dolduran müzikseverler, gece boyunca danslarıyla sevilen sanatçıya eşlik etti. 1,5 saat sahnede kalan Yener, hayranlarına keyifli bir gece yaşattı.

20'NCI YILA ÖZEL ALBÜM HAZIRLIĞI

Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Hande Yener, yaz konserlerinin yoğun geçtiğini belirterek, "Bu yaz yeni iki single parçamız çıktı. Birisi 'Kuş', diğeri 'Krema'. İki gün önce 'Krema'nın video klibini çektim. Videonun üzerinde çalışma yapılarak, yayınlanması 15 günü bulacak. Değişik bir video çektik, görseller hazırlanıyor. Bambaşka diyarlarda, bambaşka bir Hande göreceğiz. Heyecanla bekliyorum. Bu yaza güzel bir şarkı daha geliyor. Yüksek enerji ve enerjik şarkılar her zaman olmalı. 20'nci yıl albümü hazırlıyorum. 2020 yılı benim 20'nci yılım. O yüzden hem 20. yılıma hazırlanıyorum hem de gelen özel parçaları sevenlerim için single olarak çıkarıyorum. Didim'e gelmeye devam edeceğim" dedi.

"SEVENLERİM HER ZAMAN BENİ ÇOK ENERJİK GÖRMELİ"

Bakımına özen gösterdiğini anlatan Hande Yener, "Kaliteli yaşamaya çalışıyorum. Uyku düzenime, beslenmeme dikkat ediyorum. Ruhu dinlendirmek, negatiflerden kaçmak gibi bütün bunlara özen gösteriyorum. Artık bu konuda otokontrole sahibim. Kendime bakmak zorundayım. Çünkü sevenlerim her zaman beni çok enerjik görmeli. Elimden geldiğince kendimi dinamik, enerjik ve genç tutmaya çalışıyorum" diye konuştu.