Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        16
        Fenerbahçe
        FB
        15
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        11
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        10
        Beşiktaş
        BJK
        10
        Trabzonspor
        TS
        9
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        8
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        7
        MKE Ankaragücü
        MKE
        6
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        6
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        6
        Pendikspor Futbol
        PNDK
        4
        Rams Başakşehir
        İBFK
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Didier Lamkel Ze: Volkan Demirel Zidane'ın Türkiye'deki karşılığı - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Didier Lamkel Ze: Volkan Demirel Zidane'ın Türkiye'deki karşılığı

        Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da forma giyen Didier Lamkel Ze, Fransa basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kamerunlu golcü, Teknik Direktörü Volkan Demirel'i de Zidane'a benzetti. İşte golcü oyuncunun açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 18:53 Güncelleme: 27.09.2023 - 18:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Hatayspor'un 27 yaşındaki Kamerunlu golcüsü Didier Lamkel Ze, Fransız basınına Türk futbolu ve Hatayspor hakkında açıklamalarda bulundu.

        • 2

          So Foot'a konuşan Lamkel Ze, "Takıma katıldığımda Hatay'da hayatıma devam ederim diye düşünmüştüm ama aslında İstanbul'dayız. İç saha maçlarımız Hatay'a araba ile 3 saat uzaklıkta bulunan Mersin'de oynanıyor. Hatay'a henüz gidemedim." ifadelerini kullandı.

        • 3

          "VOLKAN DEMİREL, ZIDANE'IN TÜRKİYE'DEKİ KARŞILIĞI"

          27 yaşındaki futbolcu, "Atakaş Hatayspor'da bu sene yeni bir proje var. Takımın başında Volkan Demirel bulunuyor. Kendisi burada büyük bir efsane, Zidane'ın Türkiye'deki karşılığı konumunda. Projeye uygun oyuncuları birleştirmeyi başardı. Henüz birbirimizi %100 tanımıyoruz ancak kazanmak için her şeyimizi veriyoruz." dedi.

        • 4

          "BURADA ÇOK RAHATIM"

          "Volkan Demirel benimle Instagram üzerinden iletişime geçti. Teknik direktörün sizi istediğini hissetmeniz çok önemli. Burada çok rahat hissediyorum. Depremden etkilenmiş insanları mutlu edebilmek benim elimde."

        • 5

          "TFF, TESİS AYARLADI"

          "Türkiye Futbol Federasyonu bize bir idman tesisi ayarladı. Şimdilik burada kalıyoruz ama yıl sonuna doğru şehir değiştirebiliriz. Bir yerleşememek tabii ki zor ancak hocamız, Hatay'a yerleştiğimizde hayatlarımızın daha kolay olacağını söylüyor. Şikayet edebilecek durumda değiliz, hassas bir konu."

        • 6

          "HOCA, 'BÜYÜK TAKIMA GİDERSİN' DİYOR"

          "Burada 6 ay gibi kısa bir süre kalmak istemiyorum. Dubai'ye gitme imkanım vardı ama hocamız, 'Dubai'deki kulüp, küçük bir kulüp. Benimle 1-2 sezon geçirirsen büyük bir Türk kulübüne gidebilirsin' diyor. Dubai ya da Suudi Arabistan şimdilik bekleyebilir."

        • 7
        • 8
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Borsada yükseliş daha da sürer mi?
        Borsada yükseliş daha da sürer mi?
        Olay penaltı dünya basınında!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Prens Edward Türkiye'de
        Prens Edward Türkiye'de
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        Türkiye'nin yeni kültür rotası!
        Türkiye'nin yeni kültür rotası!
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Üniversitelilere cep telefonu
        Üniversitelilere cep telefonu
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        Habertürk Anasayfa