Didier Lamkel Ze: Volkan Demirel Zidane'ın Türkiye'deki karşılığı
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da forma giyen Didier Lamkel Ze, Fransa basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kamerunlu golcü, Teknik Direktörü Volkan Demirel'i de Zidane'a benzetti. İşte golcü oyuncunun açıklamaları...
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Hatayspor'un 27 yaşındaki Kamerunlu golcüsü Didier Lamkel Ze, Fransız basınına Türk futbolu ve Hatayspor hakkında açıklamalarda bulundu.
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So Foot'a konuşan Lamkel Ze, "Takıma katıldığımda Hatay'da hayatıma devam ederim diye düşünmüştüm ama aslında İstanbul'dayız. İç saha maçlarımız Hatay'a araba ile 3 saat uzaklıkta bulunan Mersin'de oynanıyor. Hatay'a henüz gidemedim." ifadelerini kullandı.
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"VOLKAN DEMİREL, ZIDANE'IN TÜRKİYE'DEKİ KARŞILIĞI"
27 yaşındaki futbolcu, "Atakaş Hatayspor'da bu sene yeni bir proje var. Takımın başında Volkan Demirel bulunuyor. Kendisi burada büyük bir efsane, Zidane'ın Türkiye'deki karşılığı konumunda. Projeye uygun oyuncuları birleştirmeyi başardı. Henüz birbirimizi %100 tanımıyoruz ancak kazanmak için her şeyimizi veriyoruz." dedi.
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"BURADA ÇOK RAHATIM"
"Volkan Demirel benimle Instagram üzerinden iletişime geçti. Teknik direktörün sizi istediğini hissetmeniz çok önemli. Burada çok rahat hissediyorum. Depremden etkilenmiş insanları mutlu edebilmek benim elimde."
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"TFF, TESİS AYARLADI"
"Türkiye Futbol Federasyonu bize bir idman tesisi ayarladı. Şimdilik burada kalıyoruz ama yıl sonuna doğru şehir değiştirebiliriz. Bir yerleşememek tabii ki zor ancak hocamız, Hatay'a yerleştiğimizde hayatlarımızın daha kolay olacağını söylüyor. Şikayet edebilecek durumda değiliz, hassas bir konu."
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"HOCA, 'BÜYÜK TAKIMA GİDERSİN' DİYOR"
"Burada 6 ay gibi kısa bir süre kalmak istemiyorum. Dubai'ye gitme imkanım vardı ama hocamız, 'Dubai'deki kulüp, küçük bir kulüp. Benimle 1-2 sezon geçirirsen büyük bir Türk kulübüne gidebilirsin' diyor. Dubai ya da Suudi Arabistan şimdilik bekleyebilir."
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