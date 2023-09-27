Didier Lamkel Ze: Volkan Demirel Zidane'ın Türkiye'deki karşılığı

"VOLKAN DEMİREL, ZIDANE'IN TÜRKİYE'DEKİ KARŞILIĞI"

27 yaşındaki futbolcu, "Atakaş Hatayspor'da bu sene yeni bir proje var. Takımın başında Volkan Demirel bulunuyor. Kendisi burada büyük bir efsane, Zidane'ın Türkiye'deki karşılığı konumunda. Projeye uygun oyuncuları birleştirmeyi başardı. Henüz birbirimizi %100 tanımıyoruz ancak kazanmak için her şeyimizi veriyoruz." dedi.