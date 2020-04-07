"İÇERİDE BİR SAAT KALDIM"

Marketten içeri giriş sürem 45 dakika kadar sürdü. İçeride 1 saat kadar kaldım. Her şey vardı. Sıranın sebebi içeri çok insan almadıkları için, çünkü sosyal mesafe yapmışlar. Herkes birbirinden uzak ve son derece saygılı. Etraf sessiz.