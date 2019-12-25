Soydan, "Aslında spesifik bir yerde büyümedim. İki ayrı yerde büyüdüm. Biri Fındıkzade diğeri de Sultangazi. İkisinin de benim için inanılmaz önemi var. Çünkü bana sokağın, sokak kurallarının ve sokakla başa çıkmanın ne olduğunu öğrettiler. Hayatım boyunca en işe yarayan bilgilerdi" dedi.