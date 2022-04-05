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Didem Soydan ile Burak Deniz barıştı: Her şey gördüğünüz gibi

Didem Soydan ile Burak Deniz barıştı

Adı kendisi gibi oyuncu olan Deniz Işın ile anılan Burak Deniz, eski sevgilisi manken Didem Soydan'a geri döndü

05.04.2022 - 13:47 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Geçtiğimiz yıl ekim ayında birlikteliklerine son veren oyuncu Burak Deniz ile manken Didem Soydan ilişkilerine bir şans daha tanıdı.

  • "HER ŞEY GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ"

    Yeniden bir araya gelen Burak Deniz ve Didem Soydan, önceki gün ünlü mankenin Nişantaşı’ndaki evinin önünde tv100 kameraları tarafından görüntülendi.

    Gazetecilerin "Barıştınız mı?" sorusuna "Her şey gördüğünüz gibi..." yanıtını veren Deniz, Soydan ile tatile çıkacaklarını söyledi.

  • 2020'DE AŞK YAŞAYA BAŞLAMIŞLARDI

    Burak Deniz, manken Didem Soydan ile 2020'nin eylül ayında birlikte olmaya başlamıştı. Ancak ikili, ilişkilerini geçtiğimiz yıl ekim ayında sonlandırmıştı.

  • "GERİ KAFALI MIYIZ?"

    Soydan ile yollarını ayıran Deniz, sona eren beraberliğinin ardından ilk kez görüntülenmişti. Etiler'deki bir mekanda eğlenen oyuncu, çıkışta kız arkadaşlarıyla objektiflere takılmıştı. Arkadaşlarıyla otomobiline bineceği sırada görüntülendiklerini fark edince Deniz, aracın kapısını kapatmıştı.

    Ünlü oyuncuya, Didem Soydan'dan neden ayrıldığı sorulmuştu. Deniz, "Didem Soydan'ın sosyal medyadaki iddialı paylaşımları nedeniyle mi ayrıldınız?" sorusuna, "Tabii ki de öyle bir şey yok. Biz geri kafalı mıyız?" yanıtını vererek, tepki göstermişti.

    Ayrılıklarının sebebiyle alakalı konuşmak istemeyen Burak Deniz, aracına yönelerek diğer sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti.

  • ADI DENİZ IŞIN İLE ANILDI

    Öte yandan geçtiğimiz günlerde Burak Deniz'in meslektaşı Deniz Işın ile aşk yaşamaya başladığı ileri sürülmüştü. Deniz ve Işın, Etiler'deki bir mekanda baş başa yemek yemişti. 

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