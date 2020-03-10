Soydan, "İlk buluşma öncesi gerginlik olur mu?" sorusuna, "Aslında ben date'e çıkıyorsam ki sık date'e çıkmam. Yani bekar olduğum halimde flört ediyorum ama benim date'e çıkmam için çok beğeniyor olmam lazım. Ben zaten en ufak bir şeyde heyecanlanan ve onun enerjisini yaşayan bir insanım. Bir de heyecanlanmayı seviyorum. O yüzde heyecanlı olurum. Davranış bozukluğu sergilerim yani" dedi.