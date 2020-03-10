10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ünlü manken Didem Soydan, önceki gün Güray Gürsel'in sorularını yanıtladı.
Soydan, "İlk buluşma öncesi gerginlik olur mu?" sorusuna, "Aslında ben date'e çıkıyorsam ki sık date'e çıkmam. Yani bekar olduğum halimde flört ediyorum ama benim date'e çıkmam için çok beğeniyor olmam lazım. Ben zaten en ufak bir şeyde heyecanlanan ve onun enerjisini yaşayan bir insanım. Bir de heyecanlanmayı seviyorum. O yüzde heyecanlı olurum. Davranış bozukluğu sergilerim yani" dedi.
"SERSERİ GİYİM TARZINDAN HOŞLANIYORUM"
Ünlü manken, bir erkekte sevdiği giyim tarzını açıklayarak, "Serseri diye tabir ettiğimiz bir görünüm beni etkiliyor tabi ki. Bu ne derseniz; Bembeyaz bir tişört, deri bir ceket, botları etkiler" ifadelerini kullandı.
"HOŞLANDIĞIM BİR ÇOCUK VAR"
Gürsel'in, "Senin için hazırlanmış olması hoşuna gider mi?" sorusuna ise Didem Soydan, şu şekilde cevap verdi:
Benim çok hoşlandığım bir çocuk var. Geçenlerde onunla buluştuğumda, "Ay canım ne kadar hoş olmuşsun" dedi. Ama date için buluşmadık. Arkadaş ortamında bir araya geldik. Daha önce de görüştüğüm bir arkadaşımdı, tekrar görüşmeye başladık.
"KOMİK VE ESPİRİLİ BİR ÇOCUK"
Çok da komik, espirili bir çocuktur. "Olmuş mu üzerimdekiler?" dedi. "Sen geleceksin diye giyindim, sen seversin bu tarz" dedi. "Uf çok tatlı olmuşsun" dedim. Mesela bu da bir şeydi. Hazırlandığını söyledi ama o kadar tatlı bir şekilde söyledi ki oldu mesela o hazırlanma benim için. Giyinmiş belli.
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