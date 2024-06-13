Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme’de bir cinayet daha çözüldü!

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Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına Antalya Serik’ten katılan anne Derya Yılmaz ve baba Vedat Babayiğit, 24 yaşındaki Nihal Babayiğit’in 9 Ekim 2023’ten beri kayıp olduğunu söyledi. 2 yıl önce de programa başvuran aile, kızının kaybolduğunu söylemiş; Didem Arslan Yılmaz, Nihal’i aynı gün Antalya Gazipaşa’da bulmuştu. Bu kez aile, kızlarının 7 aydır ortada olmadığını söyleyerek programa başvurdu. Dini nikahlı olduğu, 1,5 yaşındaki kızının babası Mehmet Muhammet’ten şüphelendiklerini söyledi.

CİNAYETİ CANLI YAYINDA İZLETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI!

Mayıs 2024'te gelen korkunç fotoğrafta Nihal'in öldüğü ortaya çıktı. Muhammet cinayeti reddetti, tedbiren tutuklandı. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında cinayetin tüm detayları ortaya çıktı. Tanıklar anlattı, gerçekler kan dondurdu. Muhammet'in cinayeti sevgilisi Başak ve iki arkadaşına daha izlettiği ortaya çıktı.

İKİNCİ İFADESİNDE CESEDİN YERİNİ GÖSTERDİ! Nihal Babayiğit cinayet soruşturmasını yürüten Antalya Serik savcısı, Muhammet'i ikinci kez sorguya aldı ve Muhammet bu sorgunun ardından Nihal'in cansız bedeninin olduğu yeri gösterdi. Muhammet cinayeti işlediğini kabul etmedi ama Nihal'in nerede olduğunu bildiğini söyledi. Ekipler ve Cumhuriyet Savcısı, Muhammet'i yer göstermesi için olay yerine götürdü ve tam 7 ay sonra Nihal'in cesedi Eminceler mevkiinde bulundu. Nihal'in ailesi kızlarının cesedinin bulunduğunu canlı yayında Didem Arslan Yılmaz'dan öğrendi. Muhammet'in Nihal'i öldürdükten sonra ormanlık alanda bıraktığı, Nihal’in cansız bedeninin hayvanlar tarafından parçalanarak vücut bütünlüğünün bozulduğu ortaya çıktı. İşte o anlar; REKLAM