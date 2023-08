‘Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme', yarın başlıyor

Milyonları ekran başına kilitleyen program “Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme”, dördüncü sezonuna başlıyor.

“Hiçbir sorun, hiçbir dert çözümsüz değildir!” sloganıyla yola çıkan, başarılı üç sezonu geride bırakan “Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme”, dertlere deva olmak ve gerçekleri ortaya çıkarmak için yarından itibaren kaldığı yerden devam ediyor.

Çözülmez denilen şüpheli cinayetlerin çözüldüğü, bulunamaz denilen kayıpların bulunduğu “Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme”, bu sezon da gerçek hayat hikâyeleriyle, birbirinden şaşırtıcı konularla ekranda olacak. Didem Arslan Yılmaz ve ekibi kalplere dokunmaya devam edecek.

“Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme” yeni sezonuyla hafta içi her gün saat 15.00'te canlı yayınla SHOW TV’de…

"STÜDYODAKİ HER ŞEY GERÇEK"

Dolu dolu geçen üçüncü sezonu geride bıraktınız. Sizce “Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme”nin topladığı bu sevgi ve güvenin ana etmeni nedir?

Öncelikle şu; bizim programımızdaki her şey gerçek ve yaşanmış, yaşanan gerçek hayatları izliyorsunuz… Seyirciye bu gerçeklik duygusu geçiyor. Hatta sokakta karşılaştığımız izleyicilerimiz 'Didem Hanım, bu olay gerçek mi?' diye soruyorlar. Evet, stüdyodaki her şey gerçek. Şunu unutmamak lazım aslında; işlediğimiz konu ve hikâyeler her an herkesin başına gelebilir. İşte bu yüzden zamanla konu ve konularla bir bütün oluyoruz; mağdurlar, seyirci ve biz... Sonuç almak için verdiğimiz çaba da takdir görüyor sanırım.