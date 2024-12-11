Didem Arslan Yılmaz bir günde 2 kişiyi buldu

Didem Arslan Yılmaz’ın 1 günde bulduğu 6 Aralık’ta Bursa’da evini terk eden Gülşah canlı yayına geldi. Eşi Mustafa ile yüzleşen Gülşah herkese ters köşe yaparak yaşadıklarını anlattı.

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Gülşah, Mustafa’dan boşanmak istediğini, Mustafa tarafından şiddete maruz kaldığını ve mutlu olmadığını açıkladı. Canlı yayında Mustafa ve Gülşah gözyaşlarına boğulurken Gülşah, kararının arkasında olduğunu söyledi.

KAYIP DÖNDÜ’DEN MUTLU HABER Programın son dakikalarında Didem Arslan Yılmaz çok önemli bir gelişmenin yaşandığını açıklayıp canlı bir bağlantı yaptı. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme muhabiri, 15 Kasım’dan beri kayıp olan Döndü’nün bulunduğunu ve Döndü’yü kaçıran tır şoförü Muhammet’in yakalandığını açıkladı. Bu mutlu haber sonrası baba Musa gözyaşlarını tutamadı.