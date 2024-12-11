Didem Arslan Yılmaz bir günde 2 kişiyi buldu
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün çok hareketli dakikalar yaşandı. İlk olarak geçtiğimiz gün programa başvurup eşi Gülşah'ın 5 gündür kayıp olduğunu söyleyen Mustafa'ya mutlu haber verildi. Ardından İzmir'de kaybolan kızı Döndü'den haftalardır haber alamayan Musa Bey'e kızının bulunduğu söylendi. Musa Bey ve Mustafa Bey sevinç gözyaşlarına boğuldu.
Didem Arslan Yılmaz’ın 1 günde bulduğu 6 Aralık’ta Bursa’da evini terk eden Gülşah canlı yayına geldi. Eşi Mustafa ile yüzleşen Gülşah herkese ters köşe yaparak yaşadıklarını anlattı.
Gülşah, Mustafa’dan boşanmak istediğini, Mustafa tarafından şiddete maruz kaldığını ve mutlu olmadığını açıkladı. Canlı yayında Mustafa ve Gülşah gözyaşlarına boğulurken Gülşah, kararının arkasında olduğunu söyledi.
KAYIP DÖNDÜ’DEN MUTLU HABER
Programın son dakikalarında Didem Arslan Yılmaz çok önemli bir gelişmenin yaşandığını açıklayıp canlı bir bağlantı yaptı.
Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme muhabiri, 15 Kasım’dan beri kayıp olan Döndü’nün bulunduğunu ve Döndü’yü kaçıran tır şoförü Muhammet’in yakalandığını açıkladı. Bu mutlu haber sonrası baba Musa gözyaşlarını tutamadı.