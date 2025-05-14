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        Haberler Dünyadan Diddy'nin seks ticareti davası başladı: Eski sevgilisi Cassie Ventura ilişkilerinin mahrem ayrıntılarını anlattı - magazin haberleri

        Diddy'nin seks ticareti davası başladı: Eski sevgilisi Cassie Ventura ilişkilerinin mahrem ayrıntılarını anlattı

        Seks ticareti, fuhuş ve şantajla suçlanan rap şarkıcısı Sean 'Diddy' Combs'un davası başladı. Duruşmada tanıklık yapan eski sevgilisi Cassie Ventura, reddederse rapçinin şantaj yapacağından korktuğu için günlerce süren 'Freak Offs' olarak bilinen partilere katıldığını, kendisi başka erkeklerle cinsel ilişkiye girerken Combs'un onu izlediğini anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 11:48 Güncelleme: 14.05.2025 - 11:58
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        Mahkemede tüm ayrıntıları anlattı
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        Rap şarkıcısı Sean ‘Diddy’ Combs’un seks ticareti yapmakla suçlandığı dava önceki gün başladı. Tutuklu yargılanan şarkıcının eski kız arkadaşı Cassie Ventura, davanın ikinci gününde duruşmada Diddy ile karşı karşıya geldi.

        Reddederse şantaj yapacağından korktuğu için günlerce süren seks partilerine katıldığını anlatan 38 yaşındaki Cassie Ventura, ilişkilerinin mahrem ayrıntılarını açıklayarak 55 yaşındaki Diddy'nin kendisini ‘Freak Offs’ olarak bilinen partilere katılmaya zorladığını anlattı. Ventura, bu partilerde erkek eskortlarla seks yaptığını ve Combs’un da onu izlediğini söyledi.

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        Zorla cinsel ilişki kurduğu partilere katılmanın 'işi' haline geldiğini ve Diddy'nin partilerden çektiği videoları yayınlamasından korktuğu için partilere katılmaya devam ettiğini söyleyen Ventura, rapçinin 10 yıllık ilişkileri boyunca hayatının her alanını kontrol ettiğini, şiddet yoluyla onu yönlendirdiğini ve onu korkutmak için ortalıkta silahlar bıraktığını anlattı. Ventura, Diddy'nin yere düştüğünde kafasını tekmeleyerek dövdüğünü söyledi.

        Savcılar, 40 yılı aşkın bir müzik kariyeri olan, üç Grammy ödüllü Diddy'nin, kadınları sekse zorlama ve kamuoyuna açıklarlarsa onları tehdit etme üzerine kurulu bir 'suç teşebbüsü' yürüttüğünü iddia ediyor. Diddy'nin avukatları ise tüm seks eylemlerinin rızaya dayalı olduğunu ve bu ilişkilerin seks ticareti anlamına gelmediğini savunuyor.

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        Diddy'den sonra kendine yeni bir hayat kuran Ventura, üçüncü çocuğuna sekiz buçuk aylık hamile olmasına rağmen New York'taki davada ifade verdi. 32 yaşındaki eşi Alex Fine, Diddy tarafından kendisiyle çalışması için işe alınan bir kişisel antrenör.

        Cassie Ventura'nın tanıklığından bir gün önce, savcılar jüriye; 2016'da bir otelde Diddy'nin onu dövdüğü videoyu göstermişti. Ventura, 19 yaşındayken, kendisinden 17 yaş büyük olan Diddy ile 2006'da birlikteliğe başladı. Ventura, mahkemede Diddy ile yaşadığı tartışmaları ayrıntılı olarak anlattı.

        Geçen yıl mayıs ayında, 2016'da kaydedilen otel güvenlik görüntüleri yayınlanmış, videoda Combs, sevgilisi Ventura'ya şiddetli bir şekilde saldırırken görülmüştü

        "Başıma vururdu, beni yere sererdi, sürüklerdi, tekmelerdi, yere düştüğümde kafamı çiğnerdi" diyen Cassie Ventura, "İlişkimizin ilk yılında Sean bana, beni üçüncü bir tarafla, özellikle başka bir erkekle cinsel aktivitede bulunurken izleyeceğini, röntgencilik adını verdiği bu cinsel karşılaşma fikrini önerdi. Bunun yapmak istediğim bir şey olmadığını anladım. Özellikle de düzenli olarak yapmaya başladığım bir şey olmasına rağmen, Sean'a aşıktım ve onu mutlu etmek istiyordum. Bir noktaya geldi ki fazla seçeneğim olmadığını hissettim" dedi.

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        Cassie Ventura, Diddy'yi kızdırmak istemediğini, çünkü hayatının çoğunu kontrol ettiğini ve kendisinin açık videolarını internete koyacağından korktuğunu söyledi. "Zamanla, bu işi yapmazsam olanların kamuoyuna açıklanacağını hissettirdi" sözleriyle Diddy'yi suçlayan Ventura, rapçi ile tanışmadan önce, onun müzik endüstrisinde önemli ​​bir figür olduğunu düşündüğünü, kendisinin ise cinsel olarak tamamen deneyimsiz olduğunu dile getirdi. Kendisini duruşmadaki ifadesi boyunca defalarca 'saf' olarak nitelendiren Cassie Ventura; "Onu çılgınca kıskanıyordum ama aynı zamanda çok gençtim, hiç anlamadım, onun o olduğunu anlamadım" ifadesini kullandı.

        Mariah Carey, Mary J. Blige ve bir süre birlikte olduğu Jennifer Lopez ile müzik yapımcısı olarak çalışan Diddy, şantaj, seks ticareti ve fuhuşa aracılık suçlamalarıyla karşı karşıya. Suçlamaları reddeden Diddy, suçlu bulunursa ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

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        #Sean Diddy Combs
        #seks ticareti
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        #fuhuş

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