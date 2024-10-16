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        Haberler Dünyadan 'Diddy' davacıların isimlerinin açıklanmasını istedi - Magazin haberleri

        'Diddy' davacıların isimlerinin açıklanmasını istedi

        'Diddy' lakaplı yapımcı ve rapçi Sean Combs, hükümetin, kendisine dava açan ve suçlamalar yönelten kişilerin isimlerini tespit edip açıklamasını talep etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 13:47 Güncelleme: 16.10.2024 - 13:47
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        'Diddy' olarak bilinen Rap şarkıcısı Sean Combs, 'seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül'de tutuklanmıştı.

        Avukatları, Sean Combs'un adına Manhattan'daki federal mahkeme yargıcına mektup gönderdi. Avukatlar, mektupta, Combs hakkında 120 kişinin, cinsel saldırı suçlamasında bulunduğunu ve 6 kişinin de dava açtığını belirterek ünlü rapçinin, "şöhreti nedeniyle yanlış iddiaların hedefi olduğunu" savundu.

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        Mektupta "medyadaki iddialar doğrulanmadıkça bu tür iddiaların Sean Combs'un adil bir dava süreci geçirmesine engel olabileceğini" ifade eden avukatlar, hükümetin, davacı olanların kimliklerini tespit edip açıklamasını talep etti.

        Avukat Tony Buzbee ise Sean Combs tarafından cinsel saldırı ve istismara uğradığını belirten, temsil ettiği 120 kişinin bu konuda dava açacağını ve 120 kişinin yarısının erkek, yarısının kadın olduğunu açıklamıştı.

        Öte yandan dün, Combs hakkında aralarında 16 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 4'ü erkek 6 kişiye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yeni davalar açıldığı duyurulmuştu.

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        #diddy
        #Sean Combs

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