merkez Yenişehir ilçesinde 1 Eylül'de serinlemek için Dicle Nehri'ne giren Suriye uyruklu 15 yaşındaki Rabia Elhamşo'dan haber alınamaması üzerine, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Sualtı Arama Kurtarma ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Elhamşo'nun cesedine, olay yerinden yaklaşık 3 kilometre ileride ulaşıldı.

Elhamşo'nun cesedi, savcılık incelemesinin ardından ailesine teslim edildi.