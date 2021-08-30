Kazananlar belli oldu

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Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali, Atlas Sineması'nda gerçekleştirilen kapanış ve ödül töreniyle sona erdi. Türk diasporasının en yetenekli sanatçılarından Karsu Dönmez'in de sahne aldığı festivalin ödül töreninde Türkçe Konuşan Filmler Yarışma Kategorisi'nde En İyi Film Ödülü'nü 'İklim Değişimi' ile Yasemin Demirci kazanırken Yabancı Dilde Filmler Yarışması Kategorisi'nde ise En İyi Film Ödülü, yönetmenliğini Viv Li'nin yaptığı 'I Don't Feel at Home Anywhere Anymore'un oldu

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Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) kurumsal iş ortaklığında; Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Ulaşım Sponsoru Türk Hava Yolları ve Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı destekleri ile; Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı organizasyonunda 27 - 29 Ağustos arasında gerçekleştirilen Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'nin Atlas Sineması'ndaki kapanış ve ödül töreninde kazanan isimler belli oldu. Karsu Dönmez; caz, blues ve Türk Müziği'ni harmanladığı parçalarıyla geceye renk kattı.

Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen festivalin ödül törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, sponsor kuruluşlar, film ekipleri, basın mensupları ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.

Gecede törenin açılış konuşmasını Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren yaptı. Yurt dışında hikayeleri, üzüntüleri, sevinçleri ve yaşamları anlatılmayan çok ciddi bir diaspora kitlesinin olduğunu söyleyen Eren, dünyada 300 milyon diasporanın farklı ülkelerde yaşadığına dikkat çekti. Diasporanın sadece belirli toplulukların değil dünyanın pek çok farklı noktasında yaşayan toplulukları da kapsadığını belirten Abdullah Eren, "Bizler de Türkiye olarak 6,5 milyon Türk diasporasına sahibiz" dedi. Diasporada uzun süredir yaşayan Türkler'in yaşadıkları mutlulukları, sıkıntıları, hüzünleri ve sevinçleri olduğunu dile getiren Eren, günümüzde Avrupa'da yaşayan diğer nesillerin de büyük potansiyelinin olduğunu vurguladı. "Diasporaların sesini daha yüksek sesle duyurmak için Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali"ni hayata geçirdik" diyen Abdullah Eren, diaspora olgusu ve kavramının sonraki yıllarda adını çok daha sık duyuracağını belirtti. Farklı diasporaların ortak sorunları olduğunu ve bunların konuşulması için de festival aracılığıyla ortak bir platform kurduklarına değinen Eren, insanlar arasındaki birlik ve beraberliğin daha da fazla artırmak istediklerinin altını çizdi. Anlamın daha yoğun bir şekilde verilebilmesi için bir kısa film festivali düzenlediklerini söyleyen Eren, kendisinin de çok heyecanlı olduğu üç gün geçirdiğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, sanata en çok ihtiyaç olan bir dönemde böylesine değerli bir festivali düzenleyen herkese teşekkürlerini sundu. Festivale 3123 başvurunun yapıldığına da vurgu yapan Çam, "Yaşamış olduğumuz bu dönemde her bir ürünün ayrı bir kıymeti ve değeri olacaktır ve bundan sonraki süreçte de çeşitli vesilelerle üretilen bu eserlerin dünyada da ses getirecek şekilde karşılığını alacaklardır" dedi. Yurt dışında yer alan Türk diasporalarının zenginlikleri de beraberinde getiren bir gücün olduğuna vurgu yapan serdar Çam, kültür ve tarihi temsil bu gücün sanat ve sinema aracılığıyla temsil edilmesinin de önemine değindi. Türkiye'de yaşayan pek çok farklı milletin tek potada eridiğinin çok önemli olduğunu da kaydeden Çam, tüm bu toplulukların birbirleriyle arasında iletişim kanallarının kurulmasının da yapılan kültürel çalışmalarla önemli bir noktaya geleceğinin altını çizdi.

Festivalin ilk yılında Türkçe Konuşan Filmler Yarışma Kategorisi ve Yabancı Dilde Filmler Yarışması Kategorisi'nde en iyileri Yönetmen Anthony Nti, Asya Dünya Film Festivali Direktörü Asel Sherniyazova, Bakü Uluslararası Kısa Film Festivali Direktörü Fehruz Shamiyev, Saraybosna Film Merkezi Direktörü ve Yönetmen Ines Tanović, Yönetmen Nariman Aliev ile Yazar ve Yapımcı Samed Karagöz'den oluşan ana jüri üyeleri belirledi.

Jürinin değerlendirmesi sonucu Türkçe Konuşan Filmler Yarışma Kategorisi'nde 5.000€ değerindeki En İyi Film Ödülü, Yasemin Demirci'nin yönettiği İklim Değişimi filminin oldu. Kazanan ismi Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı açıkladı.

Konuşmasına Diaspora kavramının biraz kural biraz üzüntü anlamına geldiğini dile getirerek başlayan Aycı, bunun yanı sıra diasporanın bir sanat olduğunu ve hikaye anlamına da geldiğini belirtti. Türk Hava Yolları'nın festivale olan desteğini de ifade eden Aycı, davet için tüm festival ekibine teşekkür etti.

Festivalin Türkçe Konuşan Filmler Yarışma Kategorisi'nde 2.500€ değerindeki TRT Özel Ödülü'nü Roman Hodel'in yönettiği Hakem filmi kazandı. Ödülü kazanan ismi ise TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz açıkladı. Ödülü vermeden önce yaptığı konuşmasında dünyada içerik sıkıntısının çekildiğini belirten Yavuz, bu kısa film festivalinin sadece diasporanın sesi olmakla kalmayıp Türk ve dünya sinemasına önemli katkılar sağlayacağını söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

DİASPORA ULUSLARARASI KISA FİLM FESTİVALİ KAZANANLAR

Türkçe Konuşan Filmler Yarışma Kategorisi

* En İyi Film Ödülü (5.000€): İklim Değişimi - Yasemin Demirci

* TRT Özel Ödülü (2.500€): Hakem - Roman Hodel

* En İyi İkinci Film Ödülü (1.500€): Susam - Sami Morhayim



Yabancı Dilde Filmler Yarışması Kategorisi

* En İyi Film Ödülü (5.000€): I Don't Feel at Home Anywhere Anymore - Viv Li

* Jüri Özel Ödülü (2.500€): Ward's Henna Party - Morad Mustafa

* En İyi İkinci Film Ödülü (1.500€): Flowing Home - Sandra Desmazieres

Seyirci Ödüllü (500€): Düğün Fotoğrafı - Cemalettin Baş