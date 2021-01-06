DHBT sınavı ne zaman? Soruları ertelenen Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi Sınavı'nın ardından merak konusu oldu. Peki, ÖSYM'den açıklama geldi mi? İşte DHBT sınavıyla ilgili detaylar...

DHBT 2020 SINAVI NE ZAMAN?

Koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen DHBT sınavı ile ilgili henüz ÖSYM'den açıklama gelmedi.

Ancak 15 Şubat sonrası yüz yüze eğitimin başlamasının ardından bu sınavlarla da ilgili gelişmeler olabileceği tahmin ediliyor.

DHBT NEDİR?

DHBT’ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabileceklerdir. Adaylar KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Sınav 60 dakika sürecektir

DHBT’ye katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunlu olduğundan lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların KPSS başvuru tarihlerinde KPSS Lisans başvurularını; DHBT’ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar adayların ise KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuru tarihlerinde KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvurularını yapmaları zorunludur. Bu tarihler dışında başvuru alınmayacaktır.