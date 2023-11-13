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        Haberler Müzik Dhafer Youssef, İstanbul'da konser verecek - Magazin haberleri

        Dhafer Youssef, İstanbul'da konser verecek

        Geleneksel Tunus ezgilerini, caz ve elektronik müzik gibi farklı türlerle bir araya getirerek kendine özgü bir müzik tarzı oluşturan Dhafer Youssef, 21 Kasım'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) konser verecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 14:03 Güncelleme: 13.11.2023 - 14:03
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        İstanbul'da konser verecek
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        "Saturn Returns", "Abu Nawas Rhapsody" ile "Birds Requiem" adlı albümleriyle kariyeri boyunca birçok ödül kazanan Dhafer Youssef, yeni albümü "Streets Of Minarets"in dünya turnesi kapsamında sahne alacak.

        İlk albümü "Malak"ı 1999'da yayınlayan Tunuslu şarkıcı, 2001'de yayınladığı "Electric Sufi" albümüyle müzikal tarzını daha da ileriye taşımıştı.

        Fotoğraflar: Reuters

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