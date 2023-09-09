DGS TERCİH EKRANI 5 EYLÜL'DE KAPANDI

DGS sonuçlarına göre tercih yapmak isteyen öğrenciler, tercihlerini bireysel olarak 29 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda başladı. Tercih işlemleri, 05 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erdi.