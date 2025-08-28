DGS tercihleri başladı! ÖSYM DGS tercih kılavuzu 2025 ile dikey geçiş tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?
2025 DGS tercih kılavuzu yayımlandı. Böylece ön lisans mezunu olup lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyen adayların merakla beklediği DGS tercih tarihleri belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri 28 Ağustos Perşembe günü itibarıyla başladı. Adaylar, tercihlerini 4 Eylül saat 23.59'a kadar ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapabilecek. Peki, DGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır, dikey geçiş bölümleri neler, kaç tercih hakkı var? İşte 2025 DGS tercih ekranı ve 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları hakkında detaylar...
Dikey Geçiş Sınavı (2025 DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih tarihleri için gözler ÖSYM’ye çevrilmişti. Beklenen duyuru bugün geldi. DGS tercih kılavuzu 2025 yayımlandı. Böylece lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyen ön lisans mezunu adaylar için tercih süreci başladı. 2025 DGS tercih ekranı erişime açılırken 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları mercek altına alındı. Peki, DGS tercihleri nasıl yapılır, dikey geçiş bölümleri neler, kaç tercih hakkı var? İşte sürece ilişkin ayrıntılı bilgiler…
DGS TERCİH KILAVUZU 2025 YAYIMLANDI!
Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) tercih kılavuzu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı.
Böylece 2025 DGS tercih tarihleri belli oldu.
DGS TERCİH TARİHLERİ 2025
Kılavuza göre DGS tercih işlemleri, 28 Ağustos-04 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.
Tercih işlemleri, 04 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecek.
Yerleştirme işleminde, 2025-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. 2025-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik kapsamında Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğinde veya ilişkili lisans programlarına dikey geçiş yapmaları amacı ile lisans programlarında kontenjan ayrılır.
Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.
Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.
Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.
KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklar.
Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecek. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.
TABLO-1. Merkezi Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları
TABLO-1'de Yer Alan Yükseköğretim Lisans Programlarının Koşul ve Açıklamaları
TABLO-2. Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yerleştirme işlemi, adayların 2025-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacak.
Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B’nin puanı aday A’dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecek.
Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2025-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2025-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecek.
Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecek.
YERLEŞTİRME SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ
Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecek. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecek.
2025-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2025-2026 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklar.
ÖSYM’nin, yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri ve yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Bu konudaki başvuruların, doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.
