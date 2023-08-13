ÖSYM tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak 16 Temmuz'da düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı. Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 11 Ağustos Cuma günü ÖSYM'nin resmi internet sitesi sonuc.osym.gov.tr üzerinden adayların erişimine açıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler "ÖSYM ile DGS taban puanları, başarı sıralamsı ve üniversite kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. 2 yıllık önlisans mezunu adaylar sınavdan aldıkları puanlar ile DGS tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2023 ÖSYM ile 4 yılllık üniversitelerin DGS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları hakkında merak edilenler...