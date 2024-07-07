DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav sonuçları sorgulama sayfası
İki yıllık önlisans eğitimlerini dört yıllık lisansa tamamlamak isteyen öğrenciler DGS sonuçları sorgulaması yapıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geçtiğimiz hafta organize edildi. DGS Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı erişime açıldı. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav sonuçları sorgulama sayfası
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DGS sonuçları için geri sayım sürüyor. Eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen adaylar DGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte DGS sonuçları hakkında bilgi
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2024 DGS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
DGS sınavı 30 Haziran itibarıyla tamamlandı. 135 dakikalık sınav sonrasında DGS soru ve cevaplarının ÖSYM'nin sitesinden yayınlandı.
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2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin DGS sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacağı henüz belirlenmedi. Ancak sonuçların 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar ÖSYM'nin ana sayfasından ilan edilecek.
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