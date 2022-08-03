Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için geri sayım başlamış durumda. İki senelik ön lisans bölümü mezunu öğrencilerin dört senelik lisans progamına geçmesine yönelik uygulanan DGS sınavının geride kalmasıyla sonuç tarihi merak ediliyor. Peki, DGS sınavı sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak? İşte ÖSYM DGS sonuçları sorgulama ekranı...